Το βράδυ της Παρασκευής 8 Αυγούστου, η Ερέτρια και οι γύρω περιοχές ταρακουνήθηκαν από σεισμό μεγέθους 4 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίστηκε 10 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά της Ερέτριας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 11,6 χιλιόμετρα. Παρά την ανησυχία που προκάλεσε η νυχτερινή δόνηση, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

Σήμερα (10/8), ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, με ανάρτησή του στο Facebook, σημείωσε ότι η σεισμική δράση στην περιοχή βρίσκεται σε ύφεση, αν και ενδέχεται να συνεχιστεί με μικρότερες δονήσεις. Τόνισε ότι η πιθανότητα για σεισμό μεγαλύτερου μεγέθους είναι μικρή, καθώς στην περιοχή δεν είναι γνωστό κάποιο σημαντικό ρήγμα. Παράλληλα ανέφερε, η δραστηριότητα μάλλον δεν συνδέεται με το σημαντικό ρήγμα της Ερέτριας ή το μικρότερο της Αμαρύνθου, τα οποία βρίσκονται νοτιότερα.

«Σεισμοί Ερέτριας-Αμαρύνθου στην Εύβοια. Τις τελευταίες μέρες μας απασχόλησε μια συστάδα σεισμών με επίκεντρα βόρεια της Ερέτριας και Αμαρύνθου, στη ΝΔ Εύβοια.

Μέγιστο μέγεθος 4,0 στις 8/8. Αισθητός και στην Αττική. Έκτοτε η σεισμική δράση βρίσκεται σε ύφεση αλλά μπορεί να συνεχιστεί. Η πιθανότητα για μεγάλα μεγέθη είναι μικρή, δεδομένου ότι σημαντικό ρήγμα δεν είναι γνωστό εκεί.

Η δράση μάλλον δεν συνδέεται με το σημαντικό ρήγμα της Ερέτριας, και το μικρότερο της Αμαρύνθου, που εντοπίζονται νοτιότερα. Ωστόσο, το τοπικό ρήγμα που έδωσε τους τελευταίους μικρούς σεσμούς ίσως ανήκει στην ίδια “οικογένεια” με αυτά τα ρήγματα, όπως δείχνει ο μηχανισμός γένεσης του σεισμού της 8/8» έγραψε στην ανάρτησή του ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Δείτε την ανάρτηση: