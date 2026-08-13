Ακολουθεί δήλωση του προέδρου της ΠΕΠΙΕΘ, Γιώργου Βάλλη, για το περιστατικό πρόσκρουσης επιβατηγού-τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας σε ελλιμενισμένα σκάφη, που σημειώθηκε κατά την είσοδό του στο λιμάνι του Καλάμου Λευκάδας.

Η δήλωση του Γιώργου Βάλλη

Το περιστατικό στον Κάλαμο Λευκάδας είναι ένα ακόμη σοβαρό καμπανάκι για την ασφάλεια στη θάλασσα. Ευτυχώς, οι επτά επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, όμως δεν πρέπει να περιμένουμε να υπάρξει τραυματισμός ή απώλεια ανθρώπινης ζωής για να αλλάξουμε τα πράγματα.

Πρέπει να επανεξεταστεί το ρυθμιστικό πλαίσιο, ιδιαίτερα όταν επικρατούν έντονες ή ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες. Όταν οι συνθήκες δεν είναι ασφαλείς, δεν μπορεί να θεωρείται αρκετό το γεγονός ότι ένα σκάφος έχει λάβει άδεια να αναχωρήσει. Η ασφάλεια πρέπει να είναι πάνω από όλα.

Παράλληλα, χρειάζεται να εξεταστεί σοβαρά και το πλαίσιο που αφορά επισκέπτες από το εξωτερικό, οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας για την απόκτηση διπλωμάτων και στη συνέχεια αναλαμβάνουν τη διακυβέρνηση σκαφών. Πρέπει να διασφαλίζεται ότι κάθε άνθρωπος που βρίσκεται στο τιμόνι ενός σκάφους διαθέτει την απαραίτητη εκπαίδευση, εμπειρία και ικανότητα, ανάλογα και με τις πραγματικές συνθήκες που καλείται να αντιμετωπίσει.

Δεν είναι δυνατόν να αφήνουμε την ασφάλεια των επιβατών στην τύχη. Χρειάζονται σαφείς κανόνες, αυστηροί έλεγχοι και υπευθυνότητα από όλους.

Ευτυχώς αυτή τη φορά δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να περιμένουμε το επόμενο περιστατικό για να δράσουμε