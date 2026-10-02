Η προφυλακισμένη γιατρός Ιωάννα Γάκα, στην μαραθώνια απολογία της ξεκίνησε περιγράφοντας τη διαδρομή της στην Ιατρική και όταν έφθασε στη μοιραία ημέρα είπε :

«Τον Μαζωνάκη τον ήξερα, όχι προσωπικά. Δεν θυμάμαι ποιος του σύστησε το ιατρείο. Ήρθε πρώτη φορά το 2021 και έκανε κάποιες θεραπείες, υδροθεραπείες για τις οποίες μάλιστα δεν πλήρωσε. Δεν πλήρωσε γιατί εγώ του το έκανα δώρο, επειδή ήταν ο Μαζωνάκης. Τη θεραπεία την έκανε νοσηλεύτρια. Ήταν πολύ ευχαριστημένος από το ιατρείο μας.Έκτοτε δεν τον ξαναείδα. Στις 7/ 09 το απόγευμα με κάλεσε ο κ. Κομιανός ο οποίος ήταν μαζί με τον Μαζωνάκη και στον οποίο είχε πάει μετά από σύσταση κάποιου επιχειρηματία με τον οποίο θα συνεργάζονταν το χειμώνα. Πριν από αυτό, νομίζω την προηγούμενη μέρα, με είχε καλέσει ο κ. Κομιανός να μου πει ότι εάν δεν κάνει θεραπεία σε εμένα πρώτα ο Μαζωνάκης, δεν θα τον αναλάβει. Στο τηλεφώνημα της Δευτέρας τον ενημέρωσα για τη θεραπεία και το κόστος της, χωρίς να καταλήξουμε, συμφωνώντας να έρθει στο ιατρείο την επόμενη ημέρα. Το επόμενο πρωί μου έστειλε μήνυμα, και μου είπε ότι επειδή δεν θέλει να πληρώσει αυτά τα ποσά, θα κάνει μόνο υδροθεραπεία. Εγώ του έστειλα το website της εταιρείας».

Οι πρώτες επαφές και η απουσία ιατρικού ιστορικού

Η γιατρός υποστήριξε ότι ο Μαζωνάκης της ζήτησε να τον βοηθήσει για το event που είχε στις 20/09. Του είπε, όπως λέε, για το μηχάνημα Inus.

«Δεν σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να του δημιουργηθεί πρόβλημα από τη θεραπεία. Κατάλαβα ότι συμφώνησε στη θεραπεία, όταν του είπα ότι δεν θα χρειαστεί να πληρώσει για αυτή. Έχω και άλλους ασθενείς που έχουν κάνει θεραπεία για αποτοξίνωση».

Η γιατρός παραδέχτηκε ότι δεν πήρε το ιατρικό ιστορικό από τον Μαζωνάκη.

«Είδα όλες τις μετρήσεις που κάναμε. Δεν του είπα να φέρει τυχόν πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις. Η θεραπεία αυτή δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις, λόγω της φύσης της διαδικασίας. Η ποσότητα του αίματος που κινείται στο σύστημα αυτό άλλωστε είναι πολύ μικρή, 200 ml».

Το χρονικό της ανακοπής και οι προσπάθειες ανάνηψης

H κατηγορούμενη, μιλώντας για την θεραπεία στον τραγουδιστή, ανέφερε ότι εκείνος της είπε πως ήθελε να κοιμηθεί, γιατί ήταν άυπνος.

«Η θεραπεία ξεκίνησε, ώσπου ξαφνικά, ενώ παρακολουθούσα το μόνιτορ, είδα το ηλεκτροκαρδιογράφημα, αραίωνε το οξυγόνο, έπεσε από το 98 που ήταν σταθερό στο 89, έπεσε η πίεσή του στο 10 με 6, ενώ ήταν 14 με 9, με μέτρηση στο πόδι. Του έβαλα αμέσως μάσκα οξυγόνου και άρχισα να φωνάζω τον Ηλία. Δεν ξέρω εάν το μόνιτορ είχε λειτουργία συναγερμού. Φώναξα στη νοσηλεύτρια να μου ετοιμάσει αδρεναλίνη και ζήτησα να φωνάξουν αμέσως τον Ηλία. Δεν είδα ποια νοσηλεύτρια ήρθε. Nομίζω η κα Γ…, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Άρχισα να κάνω ΚΑΡΠΑ. Ήμουν εκπαιδευμένη στην χειρουργική, συνεπώς ήξερα πώς να αντιδράσω σε κάτι επείγον. Αντέδρασα ακαριαία. Δεν θα άλλαζε κάτι, εάν ήμουν στο νοσοκομείο. Η μέθοδος ΚΑΡΠΑ μπορεί να γίνει και στον δρόμο. Την αδρεναλίνη την διαθέτουμε στο ιατρείο. Η αναλογία είναι αυτή για την αδρεναλίνη. Δεν είδα τη νοσηλεύτρια να την ετοιμάζει. Ξέρουν οι νοσηλεύτριες να την προετοιμάζουν. Είναι στο διπλανό δωμάτιο. Ο σύζυγός μου ήρθε αμέσως και ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ. Όλα έγιναν μέσα σε ένα λεπτό. Εμείς κάναμε τα βήματα που έπρεπε. Και μέσα στο νοσοκομείο να ήμασταν, τα ίδια ακριβώς θα κάναμε, και στον ίδιο χρόνο. Μόλις είδαμε ότι δεν ανταποκρίνεται, καλέσαμε αμέσως το ΕΚΑΒ. Μέσα στον πανικό, κάναμε γύρω στα πέντε λεπτά να καλέσουμε το ΕΚΑΒ. Την αδρεναλίνη την έκανα εγώ, και ο Θεοδωρόπουλος έκανε ΚΑΡΠΑ. Όταν ήρθε το ΕΚΑΒ, τον πήραν με καρέκλα και όχι με φορείο, όπως θα έπρεπε, ώστε να μην διακοπεί η ΚΑΡΠΑ».

Ερώτηση: Πώς θεωρείτε ότι έπαθε ανακοπή ο Μαζωνάκης;

Απάντηση: Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό με βεβαιότητα. Άλλωστε σε αυτό δεν έχει δώσει απαντήσεις ούτε η ιατροδικαστική έκθεση.

Ερώτηση: Γιατί δεν λειτουργούσε ο απινιδωτής;

Απάντηση: Έβαλα σε λειτουργία τον απινιδωτή και έδειχνε ασυστολία. Το ίδιο έδειχνε και ο απινιδωτής του ΕΚΑΒ καθώς και του Ελπίς. Ένας οργανισμός γίνεται να πάει κατευθείαν σε ασυστολία. Αυτό ακριβώς είναι η ανακοπή.

Ερώτηση: Γιατί δεν πήγε κάποιος μαζί με το ασθενοφόρο;

Απάντηση: Δεν ισχύει αυτό που είπε η διασώστρια. Εγώ μπήκα πρώτη στο ασθενοφόρο και μου είπαν να κατέβω γιατί προφανώς δεν υπήρχε χώρος.

Ερώτηση: Γιατί διεγράφησαν τα ραντεβού από το iCloud;

Απάντηση: Δεν ασχολούμαι καθόλου με τα γραμματειακά.

Η ιατρός επιμένει ότι ήταν σε σοκ και δεν ζήτησε να καθαριστεί ο χώρος.