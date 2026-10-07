Νέα στοιχεία για την εικόνα και την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης τη στιγμή που πέρασε την πόρτα του ιατρείου της οδού Καρνεάδου, για να κάνει την πλασμαφαίρεση που τελικά του κόστισε τη ζωή, βλέπουν το φως της δημοσιότητας μέσα από απόσπασμα της απολογίας της γιατρού Ιωάννας Γάκα.

Η ίδια περιγράφει την καθυστερημένη άφιξη του τραγουδιστή στο ραντεβού τους, επισημαίνοντας πως έφερε τσιρότο στο κεφάλι το οποίο απέδωσε σε ατύχημα κατά την αποκομιδή απορριμμάτων.

Παράλληλα, εκτιμά βάσει της ιατρικής της εμπειρίας ότι βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν υπήρχε καμία ιατρική αντένδειξη για τη συνέχιση της προγραμματισμένης θεραπείας.

Παράλληλα, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος περνά στην αντεπίθεση και επιχειρεί να διαχωρήσει τη θέση του από την 56χρονη ιατρό, ζητώντας με αίτημά του στον ανακριτή να υποβληθεί διευκρινιστικό ερώτημα προς τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) και να απαντηθούν συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία αφορούν τη δράση του.

Η άφιξη στο ραντεβού και η δικαιολογία για το τραύμα

Στο πλαίσιο των ανακριτικών διερευνήσεων για την υπόθεση, το απόσπασμα από την απολογία της γιατρού κ. Γάκα αποτυπώνει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Όπως αναφέρει η ίδια απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, το ραντεβού ήταν προγραμματισμένο για τη μία το μεσημέρι, ωστόσο προσήλθε με καθυστέρηση περίπου μιας ώρας:

«Είχαμε ραντεβού στη μία και ήρθε γύρω στις δύο. Του είχα στείλει ένα μήνυμα το πρωί, αλλά δεν θυμάμαι αν μου απάντησε. Κάποια στιγμή, αργότερα από ότι είχαμε κανονίσει, ήρθε».

Περιγράφοντας τη σωματική του εικόνα, η γιατρός σημείωσε την ύπαρξη τραύματος στο κεφάλι, για το οποίο ο ίδιος έδωσε συγκεκριμένη εξήγηση:

«Δεν ήταν ιδιαίτερα χειρότερα την Τετάρτη. Απλά είχε ένα τσιρότο στο κεφάλι και μου είπε ότι χτύπησε κατεβάζοντας τα σκουπίδια. Εγώ δεν ακούμπησα το τσιρότο».

Τι εκτίμησε για την χρήση ουσιών από τον τραγουδιστή

Συνεχίζοντας την κατάθεσή της σχετικά με την ψυχοσωματική του κατάσταση, η γιατρός υπογράμμισε ότι εμφάνιζε ενδείξεις χρήσης ουσιών, εικόνα που παρουσίαζε και την προηγούμενη ημέρα:

«Μιλούσε λίγο γρήγορα και μπερδεμένα. Σαν να έχει πάρει ουσίες. Και την Τρίτη έτσι ήταν. Δεν τον ρώτησα αν είχε πάρει ουσίες, αλλά από την ιατρική μου εμπειρία θεωρώ ότι είχε κάνει χρήση. Μου είπε ότι ήταν άυπνος και πως ήθελε να κοιμηθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας».

«Καμία αντένδειξη για τη θεραπεία»

Παρά την επιβαρυμένη εικόνα και την αϋπνία που επικαλέστηκε, η γιατρός υποστήριξε ότι η κατάστασή του δεν εμπόδιζε την ιατρική πράξη.

Όπως εξήγησε, η ύπνωση κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης θεραπείας αποτελεί σύνηθες φαινόμενο, επικαλούμενη μάλιστα και προγενέστερη εμπειρία της με άλλον επώνυμο ασθενή:

«Μπορείς να κοιμηθείς κανονικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Δεν ήταν σε κατάσταση που δεν μπορούσε να συνεργαστεί για να συνεχίσουμε με τη θεραπεία. Δεν υπήρχε καμία αντένδειξη για τη θεραπεία. Έχει τύχει να κάνω τη θεραπεία και σε άλλον ασθενή, γνωστό σκηνοθέτη, ο οποίος ήταν και αυτός σε αντίστοιχη κατάσταση και η θεραπεία του πήγε μια χαρά. Κοιμήθηκε κατά τη διάρκεια και η θεραπεία ολοκληρώθηκε με επιτυχία».

Η «αντεπίθεση» του προφυλακισμένου γιατρού

Στην αντεπίθεση περνά ο 58χρονος προφυλακισμένος γιατρός, κ. Θεοδωρόπουλος, επιχειρώντας να διαχωρίσει τη θέση του από τις ενέργειες της 56χρονης συζύγου του.

Μέσω των συνηγόρων του, Νίκου και Τέλλου Αγαπηνού, κατέθεσε σήμερα (7/10/26) αίτημα στον 33ο ανακριτή, ζητώντας να υποβληθεί διευκρινιστικό ερώτημα προς τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) για το αν υπάρχουν στο κινητό του αναφορές στις λέξεις «μέθη» και «Μαζωνάκης» ή αν έχει προβεί σε διαγραφές αρχείων.

Παράλληλα, ο κατηγορούμενος ετοιμάζει αίτημα αποφυλάκισης εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων.

Μέσω της αίτησης που υπέβαλαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι του, ζητείται να απαντηθούν ρητά δύο συγκεκριμένα ερωτήματα κατόπιν της εξέτασης της τηλεφωνικής του συσκευής:

Εάν έχει προβεί σε οποιαδήποτε διαγραφή μηνύματος, φωτογραφίας, αρχείου ή άλλου δεδομένου κατά τις κρίσιμες για την υπόθεση ημέρες και ώρες. Εάν στα αποθηκευμένα δεδομένα (μηνύματα, συνομιλίες κ.λπ.) υφίσταται οποιαδήποτε αναφορά στις λέξεις «μέθη» και «Μαζωνάκης».

Όπως επισημαίνει η υπεράσπιση του ιατρού, «η απάντηση της Δ.Ε.Ε. επί των ανωτέρω ζητημάτων είναι ουσιώδης για την πλήρη και αντικειμενική διακρίβωση των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης».

Διαχωρισμός θέσης και αποστάσεις από τη σύζυγο

Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι δεν συμμετείχε στην αλυσίδα ενεργειών (αποστολή και διαγραφή φωτογραφιών, διακίνηση αρχείων, πραγματοποίηση κλήσεων) που αποδίδονται στη σύζυγό του κατά τις κρίσιμες στιγμές στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Παράλληλα, επιμένει ότι δεν γνωρίζει κανένα στοιχείο σχετικά με «μέθη» ή πλασμαφαίρεση στην οποία φέρεται να υπεβλήθη η κόρη του ζευγαριού στα τέλη Αυγούστου, ισχυριζόμενος ότι ο ίδιος βρισκόταν εκτός Αθηνών.

Επιπλέον η πλευρά των κατηγορούμενων ιατρών αναφέρει ότι, έχει ήδη καταγγελθεί το συμβόλαιο μίσθωσης του ιατρείου της οδού Καρνεάδου από την πλευρά των δύο προφυλακισμένων γιατρών, προκειμένου να μην επιβαρύνονται με ενοίκια, ενώ υπήρχε ήδη από το καλοκαίρι η σκέψη να διαχωριστούν τα ιατρεία τους και να πραγματοποιηθεί μετεγκατάσταση της 56χρονης ιατρού στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ.

Ο γιατρός αναμένεται να υποβάλει αρμοδίως αίτημα αποφυλάκισης αμέσως μόλις διαβιβαστούν στον ανακριτή τα επίσημα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, προσβλέποντας στην αποφυλάκισή του με την ολοκλήρωση της εργαστηριακής έρευνας.