Κατά τα άλλα, το υπουργείο Υγείας, το υπουργείο Τουρισμού, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) και όλοι οι άλλοι συμμετέχοντες στο συνέδριο του Μαΐου 2023 δεν γνώριζαν τίποτα για τις δραστηριότητες του παράνομου ιατρείου της Καρνεάδου. Όμως τα βίντεο, οι φωτογραφίες και οι παρεμβάσεις αποκαλύπτουν την αληθινή εικόνα.

Η Ιωάννα Γάκα, κατηγορούμενη σε βαθμό κακουργήματος για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ήταν προσκεκλημένη στο συνέδριο «1st Health Travel International Conference» για τον ιατρικό τουρισμό, προκειμένου να διαφημίσει την «πραμάτεια» της και το μηχάνημα για πλασμαφαίρεση που παράνομα λειτούργησε στο εξίσου παράνομο ιατρείο της.

Μήπως και τότε οι Αρχές και ο Ιατρικός Σύλλογος δεν γνώριζαν ότι η Ιωάννα Γάκα, σύζυγος του Ηλία Θεοδωρόπουλου, δεν διαθέτει καν ιατρική ιδιότητα; Ποιος την κάλεσε; Και πώς την ανέχτηκε ο ιατρικός κόσμος και οι θεσμοί που ήταν προσκεκλημένοι στο συνέδριο αυτό;

Για του λόγου το αληθές, δείτε βίντεο από τις παρεμβάσεις του Θάνου Πλεύρη, τότε υπουργού Υγείας, του Βασίλη Κικίλια, υπουργού Τουρισμού το 2023 και του Γιώργου Πατούλη, περιφερειάρχη Αττικής:

Παρακολουθήστε τώρα πώς η Ιωάννα Γάκα εκθείαζε τότε το εκ Γερμανίας μηχάνημά της στο συνέδριο:

Δείτε τη λίστα των ομιλητών του συνεδρίου: