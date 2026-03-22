Με έναν ιδιαίτερα συμβολικό τρόπο τίμησε ο Δήμος Πειραιά την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, καθώς η θάλασσα της Πειραϊκής «ντύθηκε» φέτος στα γαλανόλευκα, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.

Συγκεκριμένα στις 12:00 το μεσημέρι, στον Όρμο της Αφροδίτης –γνωστό και ως «Μπαϊκούτσι»– μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων Βατραχανθρώπων βούτηξαν στη θάλασσα, απλώνοντας μια τεράστια ελληνική σημαία στην επιφάνειά της.

Η σημαία, διαστάσεων 15 x 12 μέτρων και συνολικής έκτασης 180 τετραγωνικών μέτρων, έγινε ορατή από μεγάλο μέρος της ακτογραμμής της Πειραϊκής, προσελκύοντας το ενδιαφέρον και προκαλώντας συγκίνηση σε κατοίκους και περαστικούς.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης, αναδεικνύοντας τη σημασία της θάλασσας στους αγώνες των Ελλήνων για την ελευθερία.