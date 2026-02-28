Ένας νέος άνθρωπος έχασε την ζωή του τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Γαλάτσι.

Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ανετράπη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Ήταν 2 και μισή το πρωί όταν ο 32χρονος κινείτο από την οδό Πατησίων προς την Λεωφόρο Βεικου.

Φτάνοντας στο ύψος της οδού Αετοράχης έχασε τον έλεγχο. Ίσως αν φορούσε κράνος να είχε σώσει την ζωή του αλλά οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών που πήγαν στο σημείο δεν βρήκαν κάποιο τέτοιο στοιχείο.

Κλήθηκε το ΕΚΑΒ και μετέφερε τον οδηγό στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου παρά τις προσπάθειες διασωστών και γιατρών, δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα βαριά τραύματα του.