Ένας 80χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός το απόγευμα του Σαββάτου 25/07 μέσα στην κατοικία του στο Γαλάτσι.

Τη σορό βρήκε ο γιος του ηλικιωμένου, ο οποίος κατέφθασε στο σημείο και ειδοποίησε αμέσως τις αστυνομικές αρχές.

Η υπόθεση αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ο 80χρονος έφερε τραύμα στην περιοχή του λαιμού, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Παρόλα αυτά, οι αστυνομικοί που ερεύνησαν το χώρο, δε διαπίστωσαν κανένα ίχνος παραβίασης στις εισόδους του σπιτιού.

Τα πρώτα στοιχεία που συνέλεξαν ο ιατροδικαστής και οι άνδρες της Ασφάλειας, δε στάθηκαν αρκετά για συμπεράσματα σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο ηλικιωμένος.

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή.