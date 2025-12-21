Αίσθηση προκαλεί το γεγονός της διοργάνωσης πάρτι, στο Γαλάτσι, μπροστά στην πρόσοψη του ναού του Αγίου Ανδρέα, το βράδυ του Σαββάτου (20/12).

Πλήθος νεαρών συγκεντρώθηκε στο σημείο, όπου ο επαγγελματικός φωτισμός και το DJ booth βρίσκονταν στα σκαλιά της εκκλησίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πάρτι τελείωσε στις 11 το βράδυ.

Κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν έντονες αντιδράσεις, επισημαίνοντας ότι ο συγκεκριμένος ναός είναι εν λειτουργία και ότι η πραγματοποίηση εκδήλωσης με ηλεκτρονική μουσική, έντονο φωτισμό και σκηνικό πάρτι στα σκαλιά της εκκλησίας συνιστά αστοχία επιλογής χώρου και έλλειψη σεβασμού προς τον θρησκευτικό χαρακτήρα του σημείου, ανεξαρτήτως της ώρας ή των αδειών που είχαν δοθεί.

Δείτε τα βίντεο