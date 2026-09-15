Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε πυλωτή πολυκατοικίας επί της οδού Ήρας, στο Γαλάτσι.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία πυροσβεστικά οχήματα με εννέα πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς. Οι φλόγες είχαν τυλίξει ένα αυτοκίνητο, ενώ η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε δεύτερο όχημα και μία μοτοσικλέτα που βρίσκονταν στην πυλωτή.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν δύο ενοίκους της πολυκατοικίας και τους μετέφεραν προληπτικά στο νοσοκομείο, καθώς παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα.

Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.