Μία σοβαρή, όσο και περίεργη υπόθεση, καταγγελλόμενου βιασμού μίας γυναίκας από τη Γαλλία, ερευνούν οι αστυνομικές Αρχές στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μία Γαλλίδα, υγειονομική κρατική λειτουργό, η οποία κατήγγειλε στο Αστυνομικό Τμήμα Καντάνου ότι συνευρέθηκε ερωτικά, χωρίς τη θέλησή της, με έναν αλλοδαπό που διαμένει στην Παλαιοχώρα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η 35χρονη Γαλλίδα φέρεται να είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ και όλα συνέβησαν, όπως υποστηρίζει, ενώ ήταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Ο αλλοδαπός, ο οποίος θα οδηγηθεί στον Ανακριτή, φέρεται να έχει παραδεχθεί την πράξη του, όμως τονίζει, σε όλους τους τόνους, ότι τα πάντα έγιναν με την συναίνεση της Γαλλίδας.

Το θέμα διαχειρίζεται μεθοδικά η Ασφάλεια Χανίων, που ερευνά πολύ προσεκτικά τι ακριβώς έχει συμβεί.

Εν τω μεταξύ, ακόμα μία περίπτωση γυναίκας, η οποία κατήγγειλε ότι έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά, απασχολεί τις Αρχές.

Πρόκειται για μία υπήκοο Δανίας, η οποία κατήγγειλε στις Αρχές ότι δέχθηκε σεξουαλική κακοποίηση από έναν αλλοδαπό, το περασμένο Σάββατο, στην παλιά πόλη των Χανίων.