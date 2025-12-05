Στο πλαίσιο της αδελφοποίησης του Ελληνικού και του Γαλλικού Στρατιωτικού Εργοστασίου Τεχνικού και σε ανταπόδοση της επίσκεψης της ελληνικής αντιπροσωπείας στην πόλη Νουάτρ (Nouâtre) της Γαλλίας, o Διοικητής του γαλλικού στρατιωτικού εργοστασίου 14 Βase de Soutien du Matériel (14 BSMAT) Συνταγματάρχης Olivier de Place και ένας επιτελής, επισκέφτηκαν το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών (306 ΕΒΤ), στις Αχαρνές Αττικής.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας των δύο εργοστασίων στη συντήρηση του τεχνικού υλικού με την ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.