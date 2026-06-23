Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Γαστούνης, στην Ηλεία όταν υπό συνθήκες που βρίσκονται υπό διερεύνηση ένα 12χρονο παιδί έπεσε από ύψος τουλάχιστον τριών μέτρων.

Σύμφωνα με το Patrisnews, το ανήλικο αγόρι εντοπίστηκε από τη μητέρα του, η οποία κάλεσε αμέσως σε βοήθεια τις αρμόδιες αρχές.

Εξαιτίας της πτώσης, το παιδί τραυματίστηκε στο κεφάλι και παρουσίασε αιμορραγία, ωστόσο διατήρησε τις αισθήσεις του και είχε πλήρη επαφή με το περιβάλλον.

Στο σημείο του συμβάντος κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο.

Οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια κάτω από τα οποία προκλήθηκε το ατύχημα διερευνώνται από τις αρχές.