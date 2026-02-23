Μια λεκτική αντιπαράθεση για ένα πακέτο τσιγάρων φέρεται να είναι η αιτία του σοβαρού επεισοδίου που εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (21/2) στη Γαστούνη, από ομάδα Ρομά.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το επεισόδιο σημειώθηκε στις 4.30 το απόγευμα αρχικά ανάμεσα στον ιδιοκτήτη περιπτέρου 49 ετών και των 18χρονο γιο του και δύο Ρομά ηλικίας 18 και 21 ετών.

Στη συνέχεια ακόμα 20 άτομα Ρομά, που ειδοποιήθηκαν από τους δύο ομόφυλούς τους, μετέβησαν στο περίπτερο και προκάλεσαν τον τραυματισμό του πατέρα και του γιου, ενώ στην κυριολεξία ισοπέδωσαν το περίπτερο.

Συνελήφθησαν οι δύο Ρομά – Άλλες 12 προσαγωγές εμπλεκόμενων

Οι δύο νεαροί Ρομά ηλικίας 18 και 21 ετών συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν την κατηγορία της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, ενώ μετά από επιχείρηση των αστυνομικών αρχών μέσα σε καταυλισμό Ρομά στη Γαστούνη με την Ομάδα Πρόληψης και Διαμεσολάβησης Ηλείας και άλλων υπηρεσιών έγιναν ακόμα 12 προσαγωγές υπόπτων για την εμπλοκή στο περιστατικό.

Πατέρας και γιος μεταφέρθηκαν για την παροχή των πρώτων βοηθειών στο νοσοκομείο Πύργου.

Φόβος, οργή και κραυγή αγωνίας στη Γαστούνη – «Ποιος κάνει κουμάντο τελικά σε αυτή την πόλη;»

Σε κλίμα έντονης φόρτισης, θυμού αλλά και βαθιάς ανησυχίας πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής (22/2) στη Γαστούνη ευρεία σύσκεψη για το οξυμένο ζήτημα της παραβατικότητας, με πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου Γαστούνης. Η αφορμή ήταν τα αιματηρά επεισόδια του Σαββάτου το βράδυ στο κέντρο της πόλης, όταν μια μικροκλοπή σε περίπτερο εξελίχθηκε σε μαζική συμπλοκή με τραυματισμούς και υλικές ζημιές, μπροστά στα μάτια δεκάδων πολιτών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επαγγελματίες, κάτοικοι, εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής, καθώς και ο δήμαρχος Πηνειού Αλέξης Καστρινός και ο Αστυνομικός Διευθυντής Ηλείας, Ταξίαρχος Παρασκευάς Μασούρας, σε μια προσπάθεια να αναζητηθούν ουσιαστικές λύσεις σε ένα πρόβλημα που όπως παραδέχθηκαν όλοι δεν είναι ούτε πρόσφατο ούτε μεμονωμένο.

Από μια κλοπή… σε σκηνές γενικευμένης βίας

Τα γεγονότα του Σαββάτου λειτούργησαν ως καταλύτης. Όλα ξεκίνησαν, όταν ιδιοκτήτης περιπτέρου αντιλήφθηκε ανήλικο Ρομά να αφαιρεί προϊόντα από το κατάστημά του. Στην προσπάθειά του να τον συγκρατήσει και να καλέσει την Αστυνομία, η ένταση κλιμακώθηκε.

Μέσα σε λίγα λεπτά, περίπου είκοσι άτομα εμφανίστηκαν στο σημείο, ζητώντας εξηγήσεις. Η κατάσταση ξέφυγε, με συμπλοκές, χτυπήματα, χρήση αντικειμένων και φθορές σε σταθμευμένο όχημα. Ο περιπτεράς τραυματίστηκε σοβαρότερα, ενώ τραύματα υπέστησαν και ο γιος του, αλλά και ιδιοκτήτης γειτονικού καταστήματος εστίασης που επιχείρησε να παρέμβει για να βοηθήσει.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας, ενώ ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση. Δυνάμεις από τη Γαστούνη και την Αμαλιάδα έσπευσαν στο σημείο, ενώ μετά από επιχείρηση της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης Ηλείας συνελήφθησαν δύο άτομα Ρομά ηλικίας 18 και 21 ετών, που ήταν αυτοί που ξεκίνησαν το επεισόδιο. Σχηματίστηκε δικογραφία και η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ωστόσο, για την τοπική κοινωνία, το περιστατικό αυτό δεν ήταν «ένα ακόμη συμβάν», αλλά όπως ειπώθηκε στη σύσκεψη, αποτελεί την «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι».

«Φτάσαμε στο σημείο να φοβόμαστε να ανοίξουμε τα μαγαζιά μας»

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Γαστούνης, Κώστας Μανωλάτος, περιέγραψε με δραματικούς τόνους όσα εκτυλίχθηκαν:

«Όταν φτάσαμε στο σημείο είδαμε ένα πρωτόγνωρο για τη Γαστούνη θέαμα. Από την Αστυνομία ήρθαν μόνο δύο άτομα. Είδαμε περίπου 20 άτομα με ξύλα και ψαλίδες να επιτίθενται. Αν είχαμε θύματα τι θα λέγαμε; Σήμερα όλοι μου λένε: “Είδαμε ποιος κάνει κουμάντο στη Γαστούνη”. Πρέπει να κλείσουμε τις επιχειρήσεις μας; Να φοβόμαστε;».

Επαγγελματίες μίλησαν για καθημερινή πίεση, για κλοπές, απειλές και περιστατικά που όπως υποστήριξαν δεν γίνονται πάντα γνωστά.

Δήμαρχος Πηνειού: «Μιλάμε για δύο ξεχωριστά κράτη μέσα στο ίδιο το κράτος»

Ο δήμαρχος Πηνειού Αλέξης Καστρινός αναγνώρισε ότι το πρόβλημα είναι διαχρονικό και ιδιαίτερα οξυμένο στην περιοχή.

«Δεν το κρύβουμε κάτω από το χαλί. Αναρίθμητες φορές έχουμε πάει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και έχουμε πει ότι το πρόβλημα εδώ είναι στο απόλυτο. Δεν το λέμε για να πάρουμε δυνάμεις από άλλες περιοχές, αλλά γιατί η κατάσταση έχει φτάσει στα όρια», τόνισε.

Χαρακτήρισε την παραβατικότητα «καρκίνωμα» και υπογράμμισε ότι απαιτείται σοβαρότητα και ψυχραιμία, επισημαίνοντας παράλληλα ότι παρά την ίδρυση και ενίσχυση τμήματος στη Γαστούνη, καθώς και τη λειτουργία ειδικών ομάδων, το πρόβλημα δεν έχει εξαλειφθεί.

Ιδιαίτερη ένταση προκλήθηκε όταν ανέφερε ότι τους τελευταίους τρεις μήνες, με την παρουσία της ΟΠΚΕ, έχει υπάρξει βελτίωση. Παριστάμενοι αντέδρασαν έντονα, λέγοντας ότι «η εικόνα της καθημερινότητας δεν το αποδεικνύει».

Σε μία αποστροφή του λόγου του που προκάλεσε αίσθηση, δήλωσε:

«Όταν οι πολίτες δεν μπορούν να πάνε στα σπίτια τους, όταν τα παιδιά φοβούνται να πάνε στις δραστηριότητές τους, μιλάμε για δύο ξεχωριστά κράτη μέσα στο ίδιο το κράτος».

Αστυνομία: «Πρόληψη και καταστολή με τις δυνάμεις που έχουμε»

Ο Αστυνομικός Διευθυντής Ηλείας, Ταξίαρχος Παρασκευάς Μασούρας, που ανέλαβε πρόσφατα καθήκοντα, δήλωσε ότι έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης και ότι η Αστυνομία επιχειρεί σε δύο βασικούς άξονες.Πρόληψη και καταστολή.

Όπως εξήγησε, στην περιοχή επιχειρούν συνεχώς ομάδες ΟΠΔΗ και πραγματοποιούνται εμφανείς περιπολίες και έλεγχοι σε άτομα και οχήματα, με ιδιαίτερη στόχευση σε πρόσωπα που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές.

Για τα επεισόδια του Σαββάτου ανέφερε ότι έγιναν προσαγωγές, σχηματίστηκε δικογραφία και η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να ταυτοποιηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι. «Αποδίδουμε τα πραγματικά περιστατικά στον καθένα και η υπόθεση παραδίδεται στη Δικαιοσύνη», σημείωσε, ξεκαθαρίζοντας ότι επιχειρησιακές λεπτομέρειες δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν.

Η μαρτυρία του περιπτερά: «Ήρθαν να σκοτώσουν»

Συγκλονιστική ήταν η μαρτυρία του ιδιοκτήτη του περιπτέρου που βρέθηκε στο επίκεντρο της επίθεσης.

«Μέσα σε ένα μήνα με έχουν κλέψει τρεις φορές στο κατάστημά μου. Αυτό που έγινε χθες δεν ήταν απλώς μία συμπλοκή. Οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν να σκοτώσουν. Όταν έρχονται 20 άτομα για έναν δεκαεπτάχρονο και για μένα δηλαδή για δύο άτομα, με καδρόνια και με σίδερα έρχονται να σκοτώσουν. Δεν ήρθαν απλώς να τραμπουκίσουν και να ζητήσουν τα ρέστα. Μόλις είδε ο γιος μου τον μικρό να προσπαθεί να κλέψει τον κράτησε και καλέσαμε την αστυνομία. Πρόλαβαν όμως και ήρθαν αυτοί πρώτα. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν φτάσει σε σημείο να θέλουν να σκοτώσουν», δήλωσε.

«Γκετοποίηση» και φόβος για το μέλλον

Οι κάτοικοι μιλούν ανοιχτά για «γκετοποίηση» της πόλης και της ευρύτερης περιοχής της Γαστούνης. Υποστηρίζουν ότι παρά τις επιχειρήσεις και τις ενισχύσεις, η καθημερινότητα δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά.

Πλέον ο φόβος είναι διάχυτος και η αίσθηση ανασφάλειας αποτελεί την καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής.

