Στην επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 50.000 ευρώ προχώρησαν σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, οι Αρχές σε βάρος της 60χρονης γυναίκας η οποία έχει ταυτοποιηθεί ως η οδηγός που πάτησε και σκότωσε έναν ηλικιωμένο αδέσποτο σκύλο στη Γαστούνη. Η απόφαση έρχεται στον απόηχο της δημοσιοποίησης ενός βίντεο-ντοκουμέντου από τη στιγμή του περιστατικού, το οποίο προκάλεσε σφοδρό κύμα οργής και αντιδράσεων στην κοινή γνώμη.

Παράλληλα με το βαρύ χρηματικό πρόστιμο, η 60χρονη κλήθηκε επίσημα από τις αστυνομικές αρχές προκειμένου να δώσει τις δικές της εξηγήσεις για το συμβάν. Η δικογραφία που σχηματίστηκε βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για την αξιολόγησή της, καθώς η θανάτωση ζώου εξετάζεται πλέον από τον νόμο σε βαθμό κακουργήματος.

Δείτε το σκληρό βίντεο:

Το συμβάν σημειώθηκε το βράδυ της 18ης Ιουνίου στην περιοχή Σταθμός της Γαστούνης. Στο οπτικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας, αποτυπώνεται ένα αυτοκίνητο να ακινητοποιείται προσωρινά μπροστά από τον σκύλο, ο οποίος βρισκόταν ξαπλωμένος στο οδόστρωμα. Λίγα δευτερόλεπτα μετά, το όχημα ξεκινά και περνά πάνω από το ζώο, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα.

Μετά την έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας, τα στοιχεία του οχήματος οδήγησαν στην ταυτοποίηση της 60χρονης οδηγού, η οποία είναι μόνιμος κάτοικος της περιοχής. Από την πλευρά της, η ίδια αναμένεται να καταθέσει τη δική της εκδοχή για το συμβάν, με τον συνήγορό της να υποστηρίζει ότι δεν υπήρχε πρόθεση, κάνοντας λόγο για ένα τραγικό δυστύχημα.