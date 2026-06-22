Για το κακούργημα της θανάτωσης ζώου κατηγορείται η 60χρονη οδηγός που πάτησε και σκότωσε σκυλάκι στη Γαστούνη Ηλείας. Η γυναίκα έδωσε προφορική κατάθεση για το περιστατικό, στην οποία είπε ότι δεν είδε το ζώο και ότι φοβήθηκε και για αυτόν τον λόγο εγκατέλειψε το σημείο.

Έλαβε προθεσμία 48 ωρών, προκειμένου να καταθέσει ανωμοτί έγγραφες εξηγήσεις. Η δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος της παραμένει ανοιχτή και όταν ολοκληρωθεί η συλλογή όλων των στοιχείων και των μαρτυριών, θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικών διώξεων.

Σημειώνεται ότι το σκυλάκι που πάτησε η 60χρονη οδηγός ήταν 15 ετών και το φρόντιζαν οι κάτοικοι της γειτονιάς. Η μικρή Σίσι, όπως την αποκαλούσαν ήταν ένα εξαιρετικά ήσυχο και αγαπητό σκυλάκι που δεν είχε ενοχλήσει ποτέ κανέναν.

Πώς ταυτοποιήθηκε η 60χρονη οδηγός

Η κινητοποίηση του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού ήταν άμεση μετά τη δημοσιοποίηση του σκληρού οπτικού υλικού και την επίσημη καταγγελία που ακολούθησε.

Δείτε το σκληρό βίντεο:

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η γυναίκα εντοπίστηκε και εξετάστηκε ως ύποπτη στις 20 Ιουνίου, μόλις δύο εικοσιτετράωρα μετά το συμβάν.

Μάλιστα κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της στους αστυνομικούς, η 60χρονη φέρεται να έπεσε σε αντιφάσεις, με τους ισχυρισμούς της να αξιολογούνται πλέον προσεκτικά στο πλαίσιο της σχηματιζόμενης δικογραφίας και της προανάκρισης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η οδηγός που οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα κατέθεσε πως δεν είδε το σκυλί και υπέθεσε ότι είχε φύγει.

Το θέμα έλαβε μεγάλες διαστάσεις, καθώς η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ) παρενέβη ενεργά, ζητώντας την άμεση διαλεύκανση των συνθηκών, κάτω από τις οποίες, έχασε τη ζωή του το ζώο.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον νόμο 4830/2021, η θανάτωση ζώου συντροφιάς συνιστά κακούργημα και επισύρει ιδιαίτερα αυστηρές ποινές, που μπορεί να φτάσουν έως και τα δέκα χρόνια κάθειρξης, καθώς και χρηματικό πρόστιμο από 30.000 έως 50.000 ευρώ.