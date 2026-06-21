Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση με τη θανάτωση ενός σκύλου στη Γαστούνη που συγκλόνισε την κοινή γνώμη. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη του ατόμου που βρισκόταν πίσω από το τιμόνι του οχήματος.

Πιο συγκεκριμένα, οι Αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση μιας 60χρονης κατοίκου της περιοχής, η οποία φέρεται να είναι η οδηγός που κατεγράφη σε βίντεο-ντοκουμέντο να περνά πάνω από τον ηλικιωμένο αδέσποτο σκύλο.

Η κινητοποίηση του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού ήταν άμεση μετά τη δημοσιοποίηση του σκληρού οπτικού υλικού και την επίσημη καταγγελία που ακολούθησε.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η γυναίκα εντοπίστηκε και εξετάστηκε ως ύποπτη στις 20 Ιουνίου, μόλις δύο εικοσιτετράωρα μετά το συμβάν.

Μάλιστα κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της στους αστυνομικούς, η 60χρονη φέρεται να έπεσε σε αντιφάσεις, με τους ισχυρισμούς της να αξιολογούνται πλέον προσεκτικά στο πλαίσιο της σχηματιζόμενης δικογραφίας και της προανάκρισης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Σημειώνεται πως οι πρώτες ενδείξεις και οι μαρτυρίες που είδαν αρχικά το φως της δημοσιότητας έστρεφαν τις υποψίες στο ότι ο ασυνείδητος οδηγός είναι τελικά γυναίκα.

Την ίδια στιγμή, οι κάτοικοι της περιοχής είναι συγκλονισμένοι, καθώς η μικρή «Σίσσυ», όπως ονόμαζαν το άτυχο ζώο, αποτελούσε τη μασκότ της γειτονιάς για πάρα πολλά χρόνια. Ήταν ένα εξαιρετικά ήσυχο και αγαπητό σκυλάκι που δεν είχε ενοχλήσει ποτέ κανέναν, με τους περίοικους να το φροντίζουν καθημερινά.

Το θέμα έλαβε μεγάλες διαστάσεις, καθώς η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ) παρενέβη ενεργά, ζητώντας την άμεση διαλεύκανση των συνθηκών, κάτω από τις οποίες, έχασε τη ζωή του το ζώο.

Το κύμα οργής και η επικήρυξη του δράστη

Η κοινή γνώμη παρακολουθούσε το τελευταίο 24ωρο με αγανάκτηση τις εξελίξεις, ειδικά μετά την κυκλοφορία σχετικού οπτικοακουστικού υλικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή του συμβάντος, ωστόσο η έλλειψη ορατότητας στις πινακίδες του εμπλεκόμενου οχήματος δυσκόλευε το έργο των Αρχών για την ταυτοποίηση του δράστη.

Για τον λόγο αυτό, ορίστηκε χρηματικό ποσό 3.000 ευρώ ως αμοιβή για οποιονδήποτε διαθέτει βάσιμες πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του υπευθύνου.

Το σοκαριστικό βίντεο που ακολουθεί και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας στη Γαστούνη, καταγράφει καρέ-καρέ τη θανάτωση του μικρόσωμου ζωντανού που ζούσε στην περιοχή όλη του την ζωή.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 18 Ιουνίου, στην περιοχή Σταθμός, και έχει ήδη καταγγελθεί στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα. Στο βιντεοληπτικό υλικό διακρίνεται ένα γκρι όχημα να προσεγγίζει το σημείο όπου βρίσκεται ο σκύλος.

Το αυτοκίνητο επιβραδύνει και σταματά μπροστά στο ζώο, το οποίο είναι εμφανώς ορατό μέσα στη δέσμη των φώτων του οχήματος. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο οδηγός του οχήματος πατάει γκάζι και περνά πάνω από τον σκύλο, αφήνοντάς τον νεκρό στο οδόστρωμα, ενώ απομακρύνεται σαν να μην συνέβη τίποτε από το σημείο.

Δείτε το βίντεο (Προσοχή: σκληρές εικόνες)

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον νόμο 4830/2021, η θανάτωση ζώου συντροφιάς συνιστά κακούργημα και επισύρει ιδιαίτερα αυστηρές ποινές, που μπορεί να φτάσουν έως και τα δέκα χρόνια κάθειρξης, καθώς και χρηματικό πρόστιμο από 30.000 έως 50.000 ευρώ.