Ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησε αποστολή αεροδιακομιδής ναυτικού από φορτηγό πλοίο, το οποίο έπλεε νότια της Γαύδου. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Τετάρτη 16 Ιουνίου με το ελικόπτερο να καλείται να παραλάβει ένα άτομο από το πλοίο «Great W».

Δείτε βίντεο από την αποστολή της αεροδιακομιδής:

Το Super Puma καταγράφηκε να πλησιάζει κοντά στο πλοίο, όσο αυτό βρισκόταν εν πλω. Το πλήρωμα πραγματοποίησε με επιτυχία την επιχείρηση ανύψωσης του ασθενούς από το κατάστρωμα με τη χρήση βαρουλκού.

Μετά την επιχείρηση, το ελικόπτερο μετέφερε τον ναυτικό στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Ο Διοικητής του νοσοκομείου Χανίων Γιώργος Μπέας έκανε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook για τον ασθενή. «Ο ασθενής υποβάλλεται σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις (κλινικές, εργαστηριακές, απεικονιστικές) στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν Χανίων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Δείτε την ανάρτηση:

Πηγή: Patris