Ο Δήμος Γαύδου κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης, καθώς το μικρό ακριτικό νησί βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα σχεδόν απομονωμένο από την Κρήτη λόγω των θυελλωδών ανέμων και της περιορισμένης ακτοπλοϊκής σύνδεσης.

Η πρόσφατη κακοκαιρία της 20ής και 21ης Ιανουαρίου επέτεινε την κατάσταση, προκαλώντας ζημιές σε υποδομές και καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολη τη μεταφορά ειδών πρώτης ανάγκης.

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα ισχύει έως τις 21 Απριλίου 2026, δίνοντας στις αρμόδιες υπηρεσίες τη δυνατότητα να συντονίσουν άμεσα δράσεις για την ανακούφιση των κατοίκων.

Η δήμαρχος Γαύδου, Λίλιαν Στεφανάκη, υπογράμμισε ότι το τελευταίο τακτικό δρομολόγιο πλοίου πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιανουαρίου, ενώ έκτοτε μόνο μικρές βάρκες έχουν καταφέρει να μεταφέρουν περιορισμένες ποσότητες τροφίμων και καυσίμων. Η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει σοβαρές ελλείψεις για τους κατοίκους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πλέον προβλήματα στην καθημερινή τους διαβίωση.

«Η απόσταση από την Κρήτη και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν τη σύνδεση, όμως τα μεγάλα διαστήματα χωρίς πλοίο θέτουν σε κίνδυνο την καθημερινότητα και την οικονομική βιωσιμότητα του νησιού», δήλωσε η δήμαρχος, απευθύνοντας έκκληση για άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης ώστε να εξασφαλιστούν βασικά αγαθά μέχρι να βελτιωθεί ο καιρός.

Το ζήτημα του περιορισμένου ακτοπλοϊκού δικτύου έχει αναδειχθεί ξανά, με τους κατοίκους και τους τοπικούς φορείς να ζητούν μόνιμες και σταθερές συνδέσεις με την Κρήτη, ώστε να αποφευχθούν μελλοντικοί αποκλεισμοί και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η επάρκεια των αναγκαίων αγαθών στο νησί.