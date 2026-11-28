Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας τραυματίστηκε όταν σκάφος που μετέφερε μετανάστες προσέκρουσε σε βράχια στη Γαύδο, το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες του kriti360.gr.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Άμπελου, καθώς το σκάφος πλησίαζε το νησί. Μετά την πρόσκρουση, επιβαίνοντες βρέθηκαν στη θάλασσα και ακολούθησε επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος.

Οι υπόλοιποι επιβαίνοντες, περίπου 50 άνθρωποι, μεταφέρθηκαν στον Καραβέ. Στη συνέχεια αναμενόταν η μεταφορά τους στο Εκθεσιακό Κέντρο Αγιάς, στα Χανιά, για την προσωρινή φιλοξενία τους.

Το θανατηφόρο περιστατικό καταγράφεται ενώ συνεχίζονται οι διαδοχικές αφίξεις μεταναστών στη νότια Κρήτη και οι επιχειρήσεις διάσωσης στην περιοχή. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, το τελευταίο 24ωρο περισσότεροι από 500 άνθρωποι έχουν διασωθεί ή έχουν φτάσει με σκάφη που προσάραξαν σε διάφορα σημεία των νότιων ακτών του νησιού.