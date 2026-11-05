Βίντεο από τη δύσκολη επιχείρηση διάσωσης 26 μεταναστών από τις ακτές της Γαύδου ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. Συνολικά 52 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν έπειτα από δύο ημέρες ταλαιπωρίας στο νησί.

Οι άνδρες του Λιμενικού Σώματος παρέλαβαν έναν έναν τους μετανάστες που είχαν εγκλωβιστεί στη Γαύδο και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Στο βιντεοληπτικό υλικό αποτυπώνεται η υπεράνθρωπη προσπάθεια των στελεχών του Λιμενικού που προσέγγισαν την παραλία Άσπες και βοήθησαν τους ανθρώπους να επιβιβαστούν στο σκάφος.

Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης:

Η διάσωση κάτω από δύσκολες συνθήκες

Την Τρίτη 5 Νοεμβρίου ξεκίνησε η κινητοποίηση των Αρχών, όταν ένας από τους μετανάστες κατάφερε να ανέβει από την απόκρημνη ακτή και να ειδοποιήσει για την κατάσταση των υπόλοιπων.

Στην πρώτη φάση διασώθηκαν 26 μετανάστες, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν τρεις έγκυες γυναίκες και έξι βρέφη ηλικίας έως ενός έτους.

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή δεν ήταν εφικτό να απομακρυνθούν οι άλλοι 26. Μετά τη σημερινή επιχείρηση διάσωσης και οι 52 εγκλωβισμένοι μετανάστες μεταφέρθηκαν σώοι στο λιμάνι του Καραβέ.

«Είναι ταλαιπωρημένοι, πεινασμένοι και διψασμένοι»

Μιλώντας στο neakriti.gr, η δήμαρχος Γαύδου Λίλιαν Στεφανάκη περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι διασωθέντες.«Οι άνθρωποι είναι πολύ ταλαιπωρημένοι, πεινασμένοι, διψασμένοι και εμείς δεν μπορούμε να τους προσφέρουμε πολλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγές: ΚΡΗΤΗ TV & neakriti.gr