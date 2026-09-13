Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από τις λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, μετά τον εντοπισμό μιας ημιβυθισμένης λέμβου όπου επέβαιναν μετανάστες.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 38 ναυτικά μίλια ανοιχτά του νησιού, όπου οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος εντόπισαν το σκάφος στο οποίο επέβαιναν συνολικά 77 άτομα.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν τα διαθέσιμα μέλη και τα πλωτά μέσα της περιοχής για την ασφαλή περισυλλογή των επιβαινόντων, ενώ παράλληλα οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά στο σημείο για τη διακρίβωση της πιθανότητας να υπάρχουν αγνοούμενοι στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 51 από παραπλέοντα πλοία, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένας μετανάστης χωρίς τις αισθήσεις του.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Στην περιοχή βρίσκονται τέσσερα παραπλέοντα πλοία, δύο σκάφη και ένα εναέριο μέσο της Frontex.

Παράλληλα, στο σημείο σπεύδουν ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ακόμη ένα πλοίο της Frontex, ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας και μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 4 Μποφόρ.