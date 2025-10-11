Σε εξέλιξη βρίσκεται μια ακόμα επιχείρηση για τη διάσωση μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου. Πρόκειται για φουσκωτό σκάφος με 13 άτομα, ανάμεσα τους και γυναίκες, το οποίο πλέει περίπου 30 ναυτικά μίλια ανοιχτά του νησιού.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο σκάφη της δύναμης της Frontex, τα οποία συνόδεψαν την πνευστή λέμβο στο λιμάνι του νησιού.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με καλό καιρό και το Λιμενικό Σώμα βρίσκεται σε επιφυλακή, καθώς λόγω της απουσίας ανέμου, υπάρχει ανησυχία και για νέες αφίξεις μεταναστών.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στην Παλαιοχώρα και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά.

Οι Αρχές του νησιού εκφράζουν για άλλη μια φορά την έκκλησή τους να παραμείνει το σκάφος της Frontex στην Κρήτη, γιατί οι αφίξεις παράνομων μεταναστών είναι συνεχείς, λόγω και των καλών καιρικών συνθηκών, που επικρατούν προς το παρόν στην περιοχή.