Πρόβλημα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του ΔΕΔΔΗΕ έχει προκαλέσει δυσλειτουργίες και στην υδροδότηση της Γαύδου.

Η βλάβη, η οποία σημειώθηκε από την Τετάρτη στην περιοχή «Καραβέ – Σαρακήνικο – Άη Γιάννης», επηρεάζει τη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης που τροφοδοτείται από το Σαρακήνικο.

Ο Δήμος Γαύδου καλεί κατοίκους και επισκέπτες να περιορίσουν άμεσα την κατανάλωση νερού και να το χρησιμοποιούν μόνο για τις απολύτως απαραίτητες ανάγκες, έως ότου αποκατασταθεί η βλάβη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, με τη συνδρομή της ΑΝΕΝΔΥΚ SEAWAYS S.A., αναμένεται να μεταβεί στο νησί το βράδυ της Πέμπτης, προκειμένου να προχωρήσει στην αποκατάσταση του προβλήματος.

Η επαναφορά της υδροδότησης αναμένεται να εξαρτηθεί από την ολοκλήρωση των εργασιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.