Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Ένα βίντεο-ντοκουμέντο είδε το «φως» της δημοσιότητας, λίγο πριν ανατραπεί η λέμβος με τους μετανάστες στα ανοικτά της Γαύδου, με τον τραγικό απολογισμό να φτάνει στους τρεις νεκρούς.

Στο βίντεο που μετέδωσε η ΕΡΤ, φαίνεται το ξύλινο πλεούμενο υπερφορτωμένο, με τους μετανάστες στοιβαγμένους το ένα πάνω στο άλλο, ενώ τα κύματα το παρασύρουν.

Οι φωνές πανικού και απόγνωσης ακούγονται καθαρά, καθώς οι επιβαίνοντες συνειδητοποιούν την επικινδυνότητα της κατάστασης και το σκάφος που πλησιάζει.

Η τραγωδία ολοκληρώθηκε όταν η λέμβος ανετράπη, με τουλάχιστον τρεις επιβαίνοντες να ανασύρονται νεκροί από τη θάλασσα, όπως ενημέρωσε το Λιμενικό Σώμα.

Από το ναυάγιο που σημειώθηκε περίπου 15 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής 56 άτομα, ενώ οι έρευνες με πλοία του λιμενικού και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται με πλοίο της FRONTEX στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, νότια του Ρεθύμνου.

Όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, κυρίως λόγω υποθερμίας, θα μεταφερθούν σε κοντινό νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι αναμένεται να φτάσουν τα ξημερώματα στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς στα Χανιά για την πρώτη υποδοχή και προσωρινή φιλοξενία. Ανάμεσα στους διασωθέντες περιλαμβάνονται δύο γυναίκες και δύο μικρά παιδιά, όλοι καλά στην υγεία τους.