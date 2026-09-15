Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης 15/09, στο Ζεφύρι, όταν άγνωστος δράστης άνοιξε πυρ εναντίον ακινητοποιημένου οχήματος. Στο σημείο εντοπίστηκαν επτά κάλυκες των 9 χιλιοστών.

Ειδικότερα, γύρω στις 05:30 τα ξημερώματα, άνδρας αγνώστων στοιχείων που επέβαινε σε αυτοκίνητο, προσέγγισε σπίτι επί της οδού Παναγίας Γρηγορούσας. Χωρίς να αποβιβαστεί, άνοιξε πυρ εναντίον σταθμευμένου οχήματος που βρισκόταν έξω από την είσοδο, και ανήκει στη σύζυγο του 48χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας.

Η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου είκοσι λεπτά αργότερα, στις 05:50, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο για την έναρξη των ερευνών.

Επτά κάλυκες και φθορές στο όχημα

Από την αυτοψία που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στον χώρο, εντοπίστηκαν και συλλέχθηκαν επτά κάλυκες διαμετρήματος 9 χιλιοστών. Από τα πυρά προκλήθηκαν υλικές φθορές στο αυτοκίνητο, ενώ από τις σφαίρες δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Παράλληλα, οι Αρχές έχουν ήδη στα χέρια τους και αναλύουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, στο οποίο έχει καταγραφεί η δράση του ένοπλου οδηγού πριν εκείνος εξαφανιστεί προς άγνωστη κατεύθυνση.

Αναζητούν το κίνητρο

Οι έρευνες της Ασφάλειας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη του δράστη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ως βασικό ενδεχόμενο για το κίνητρο της επίθεσης εξετάζονται προσωπικές ή οικονομικές διαφορές μεταξύ μελών της ίδιας συγγενικής οικογένειας, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται και άλλα σενάρια μέχρι την ολοκλήρωση της προανάκρισης.