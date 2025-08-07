Μάρτυρες σε σκηνές που θυμίζουν …φαρ ουέστ έγιναν οι κάτοικοι της συνοικίας Νέα Ζωή στον Ασπρόπυργο Αττικής το βράδυ της Δευτέρας 4 Αυγούστου.

Μία ομάδα ρομά γάζωσε με σφαίρες σπίτια στην περιοχή ως αντίποινα για προηγούμενο φραστικό επεισόδιο.

Είχε προηγηθεί διένεξη μεταξύ Ρομά και κατοίκων της περιοχής Νέα Ζωή, η οποία έληξε μετά από λεκτικές επιθέσεις εκατέρωθεν και χειροδικίες.

Η ομάδα των ρομά αποχώρησε και το συμβάν είχε θεωρηθεί λήξαν. Όμως λίγο αργότερα επέστρεψαν και κυριολεκτικά «γάζωσαν» με πάνω από 40 σφαίρες σπίτια, πυροβολώντας εν κινήσει μέσα από αυτοκίνητα.

Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα, την ώρα που όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το thriassio.gr οι σφαίρες πέρασαν δίπλα από παράθυρα.

Από νωρίς το πρωί σήμερα Πέμπτη βρίσκεται σε εξέλιξη κοινή αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου, με τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής και της Διεύθυνσης Ασφάλειας Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μέχρι αυτή την ώρα έχουν συλληφθεί 17 άτομα για διάφορα αδικήματα.