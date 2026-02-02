Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε σήμερα (02/2), τα ξημερώματα, σε χωριό του Ηρακλείου, προκαλώντας αναστάτωση και φόβο στους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, κάτοικοι στις Παράνυμφους του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους, ακούγοντας πυροβολισμούς έξω από τα σπίτια τους.

Στόχος της επίθεσης φέρεται να ήταν η οικία καθώς και το σταθμευμένο αγροτικό όχημα ενός 35χρονου κτηνοτρόφου, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.Ο δράστης πυροβόλησε δύο φορές με πιστόλι προς το σπίτι του 35χρονου, ενώ μία ακόμη βολή κατευθύνθηκε προς το αγροτικό του αυτοκίνητο,το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο έξω από την κατοικία του.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος, οι οποίοι προχώρησαν στη συλλογή και την κατάσχεση πειστηρίων από τον χώρο της επίθεσης. Από την διεξαγωγή της αστυνομικής έρευνας, προέκυψε η ταυτότητα του φερόμενου ως δράστη, ενός 19χρονου άνδρα από μεγάλο χωριό της περιοχής, που έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν ταυτοποιηθεί, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί, με τις έρευνες για τη σύλληψή του να βρίσκονται σε εξέλιξη.Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά υποθέσεων παράνομης οπλοκατοχής και χρήσης όπλων, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι, παρά την αυστηροποίηση της νομοθεσίας.