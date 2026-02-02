«Γάζωσαν» σπίτι και αυτοκίνητο ενός 34χρονου στην Κρήτη.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών, για τον εντοπισμό του δράστη που κατηγορείται ότι πυροβόλησε την κατοικία και το όχημα ενός νεαρού άνδρα σε χωριό στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, ο 34χρονος κατήγγειλε στην αστυνομία πως τα ξημερώματα της Κυριακής (01/02), είδε έναν νεαρό να πυροβολεί μία φορά αυτοκίνητό του, δύο φορές το σπίτι του και έπειτα τράπηκε σε φυγή.

Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αρχανών Αστερουσίων, που αναζητά τον φερόμενο ως δράστη που έχει καταγγείλει ο 34χρονος.