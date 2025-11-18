Χρήστος Μαζάνης

Στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, παρουσία του Διοικητή της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης, Υποπτέραρχου, Ιωάννη Ασημακόπουλου, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση μνήμης για τους πεσόντες αεροπόρους του 13ου Σμήνους στην Κορέα, κατά τα έτη 1951 και 1952.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΓΕΑ, στην τελετή παραβρέθηκαν, ο Πρέσβης της Δημοκρατίας της Κορέας στην Ελλάδα, κ. Juseong Lim, αντιπροσωπείες Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Παραγωγικών Σχολών της Πολεμικής Αεροπορίας, εκπρόσωποι Ενώσεων Αποστράτων και Συλλόγων, καθώς και συγγενείς των Πεσόντων.