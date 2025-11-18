Χρήστος Μαζάνης

Στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, παρουσία του Διοικητή της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης, Υποπτέραρχου, Ιωάννη Ασημακόπουλου, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση μνήμης για τους πεσόντες αεροπόρους του 13ου Σμήνους στην Κορέα, κατά τα έτη 1951 και 1952.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΓΕΑ, στην τελετή παραβρέθηκαν, ο Πρέσβης της Δημοκρατίας της Κορέας στην Ελλάδα, κ. Juseong Lim, αντιπροσωπείες Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Παραγωγικών Σχολών της Πολεμικής Αεροπορίας, εκπρόσωποι Ενώσεων Αποστράτων και Συλλόγων, καθώς και συγγενείς των Πεσόντων.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #ΓΕΑ