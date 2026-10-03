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Η τελετή αποφοίτησης των σπουδαστών της 2ης/26 εκπαιδευτικής σειράς του Σχολείου Εκπαιδευτών Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (On The Job Training Instructor – Synthetic Training Device Instructor) πραγματοποιήθηκε  στο Κέντρο Εκπαίδευσης Προσωπικού Αεράμυνας στην αεροπορική βάση Δεκέλειας.

Όπως αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας , τα πτυχία στους 11 αποφοιτήσαντες, επέδωσε ο διοικητής του Κέντρου Εκπαίδευσης Προσωπικού Αεράμυνας Σμήναρχος Αντώνιος Ανδρικόπουλος.

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