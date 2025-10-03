Η ορκωμοσία των κληρωτών της Γ’ ΕΣΣΟ 2025, πραγματοποιήθηκε, σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, στις εγκαταστάσεις της 124 Πτέρυγας Βασικής Εκπαίδευσης, στην Τρίπολη, παρουσία του διοικητή της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης υποπτέραρχου Ιωάννη Ασημακόπουλου.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), στην τελετή παραβρέθηκαν τοπικές πολιτειακές και θρησκευτικές αρχές, αντιπροσωπείες των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και συγγενείς και φίλοι των νεοσυλλέκτων.