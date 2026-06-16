Σημαντική ενίσχυση για τις υποδομές των Ενόπλων Δυνάμεων φέρνει η ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης σε δύο καίριας σημασίας Επιτηρητικά Φυλάκια της χώρας.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, πραγματοποίησε τα επίσημα εγκαίνια στα Επιτηρητικά Φυλάκια «Ακρωτηρίου» και «Κουτσουκίδη», τα οποία απέκτησαν πλήρως ανανεωμένες και σύγχρονες εγκαταστάσεις. Η επιτυχής ολοκλήρωση των έργων αυτών κατέστη δυνατή, χάρη σε ευγενικές ιδιωτικές πρωτοβουλίες, αποδεικνύοντας τη διαρκή στήριξη της κοινωνίας προς το έργο του στρατεύματος.

Η τελετή των εγκαινίων ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για την αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας του προσωπικού που υπηρετεί στην πρώτη γραμμή της Εθνικής Άμυνας.

Τις τελετές των εγκαινίων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην έδρα της 98 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής (ΑΔΤΕ) στη Λέσβο, τίμησαν με την παρουσία τους:

Οι βουλευτές Λέσβου κ. Χαράλαμπος Αθανασίου και κ. Παναγιώτης Παρασκευαΐδης.

Οι Δήμαρχοι Μυτιλήνης κ. Παναγιώτης Χριστόφας και Δυτικής Λέσβου κ. Ταξιάρχης Βέρρος.

Ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μηθύμνης κ.κ. Χρυσόστομος.

Ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μυτιλήνης, Ερεσσού και Πλωμαρίου κ.κ. Ιάκωβος.

Ο Διοικητής Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου (ΑΣΔΑΑΜ) Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής.

Εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και των θρησκευτικών αρχών, εν ενεργεία και εν αποστρατεία Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς επίσης και λοιποί προσκεκλημένοι.

Όπως συμπληρώνει το ΓΕΕΘΑ, οι ανακαινισμένες υποδομές αναβαθμίζουν τις συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού, ώστε να μπορεί να συνεχίσει να εκπληρώνει με επιτυχία την αποστολή του.