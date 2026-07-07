Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας υποδέχθηκε αντιπροσωπεία του American Hellenic Institute (AHI), η οποία πραγματοποιεί επίσκεψη στη χώρα μας.

Της αποστολής ηγείται ο πρόεδρος του Ινστιτούτου, Νίκολας Λαριγκάκης, ενώ η παρουσία των μελών του οργανισμού εντάσσεται στο πλαίσιο του δέκατου όγδοου ετήσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού που διοργανώνει το Ινστιτούτο στην Ελλάδα.

Κατά την παραμονή τους στις εγκαταστάσεις του ΓΕΕΘΑ, οι εννέα συμμετέχοντες σπουδαστές καθώς και οι τέσσερις συνοδοί της αμερικανικής αποστολής είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια αναλυτική παρουσίαση και να ενημερωθούν εκτενώς από αρμόδια στελέχη του Επιτελείου για τις τρέχουσες εξελίξεις, τις προκλήσεις και τις βασικές κατευθύνσεις της ελληνικής αμυντικής πολιτικής στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Την αντιπροσωπεία υποδέχθηκε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο οποίος απηύθυνε σύντομη ομιλία. Το πρόγραμμα επισκέψεων της Ελληνο – Αμερικανικής αντιπροσωπείας περιελάμβανε επίσης το Πεδίο Βολής Κρήτης (ΠΒΚ) και το Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ) στον Κόλπο της Σούδας.

Η επίσκεψη ανέδειξε το ενδιαφέρον του AHI για ζητήματα εθνικής άμυνας και συνέβαλε στην ενημέρωση των νέων σπουδαστών σχετικά με την αποστολή των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.