Για τη στρατηγική σημασία της διεθνούς διακλαδικής άσκησης «MEDUSA 15», την ενσωμάτωση των διδαγμάτων από τα σύγχρονα μέτωπα των επιχειρήσεων, καθώς και για την κρίσιμη χρήση των drones και των συστημάτων Counter-UAS μίλησε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η εκπρόσωπος Τύπου του ΓΕΕΘΑ, Αντισυνταγματάρχης Μαρία Κοϊλιού.

Απαντώντας σε ερώτηση για το πόσο σημαντική είναι για το ΓΕΕΘΑ η παρουσία της Γαλλίας και της Ιταλίας στη φετινή διοργάνωση, η εκπρόσωπος Τύπου του ΓΕΕΘΑ υπογράμμισε ότι η «MEDUSA 15» επιβεβαιώνει πως έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια μιας διμερούς άσκησης Ελλάδας και Αιγύπτου, εξελισσόμενη σε μία από τις σημαντικότερες πολυεθνικές διακλαδικές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως επισήμανε, «η συμμετοχή της Γαλλίας και της Ιταλίας προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη αξία, διευρύνει το πολυεθνικό της αποτύπωμα και δίνει τη δυνατότητα στις δυνάμεις να συνεκπαιδευτούν με περισσότερα μέσα, διαφορετικές διαδικασίες και επιχειρησιακές εμπειρίες, ενισχύοντας στην πράξη τη συνεργασία και τη διαλειτουργικότητα».

Κληθείσα να απαντήσει σχετικά με το αν υπήρχαν διαφοροποιήσεις στα επιχειρησιακά σενάρια συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, ανέφερε ότι κάθε άσκηση εξελίσσεται με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις και τα διδάγματα που προκύπτουν από το σημερινό περιβάλλον ασφαλείας.

Τόνισε, δε, ότι στη φετινή διοργάνωση τα σενάρια είναι πιο σύνθετα και περισσότερο διακλαδικά, συνδυάζοντας χερσαία, ναυτικά και αεροπορικά μέσα, Ειδικές Επιχειρήσεις και μη επανδρωμένα συστήματα.

Παράλληλα, σημείωσε πως οι σύγχρονες συγκρούσεις έχουν αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο των νέων τεχνολογιών, με την άσκηση να προσαρμόζεται ώστε η συνεκπαίδευση να γίνεται κάθε χρόνο πιο ρεαλιστική και κοντά στις πραγματικές συνθήκες.

Αναφορικά με τα βασικά διδάγματα που θέλει να αντλήσει το ΓΕΕΘΑ από τη χρήση των μη επανδρωμένων συστημάτων και των anti-drone τεχνολογιών, όπως το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», η εκπρόσωπος του ΓΕΕΘΑ εξήγησε ότι τα συστήματα αυτά αποτελούν πλέον «δομικό στοιχείο του σύγχρονου πεδίου».

Ταυτόχρονα, επεσήμανε ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση UAV/FPV drones και στην αντιμετώπιση πολλαπλών απειλών, ακόμη και επιθέσεων τύπου σμήνους (swarm), με την παράλληλη αξιοποίηση του ελληνικού συστήματος «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «κύριος στόχος είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων για τον έγκαιρο εντοπισμό της απειλής, τον συντονισμό των εμπλεκόμενων δυνάμεων και τη συνολική αποτελεσματική αντίδραση».

Τέλος, στην ερώτηση τι σημαίνει για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις η ταυτόχρονη συμμετοχή διαφορετικών κρατών και τι δυνατότητες προσφέρει σε επίπεδο κοινών επιχειρήσεων, η εκπρόσωπος Τύπου απάντησε ότι η μεγάλη αξία μιας πολυεθνικής άσκησης έγκειται στο ότι οι δυνάμεις μαθαίνουν να σχεδιάζουν, να συντονίζονται και να επιχειρούν μαζί.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι «η διαδικασία αυτή βελτιώνει τις κοινές διαδικασίες, την επικοινωνία και την αμοιβαία κατανόηση των δυνατοτήτων κάθε χώρας, ενισχύοντας την εξοικείωση που απαιτείται για την επίτευξη διαλειτουργικότητας και επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας».