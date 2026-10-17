Παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημητρίου Χούπη και του Προέδρου του Ιδρύματος Ευγενίδου κ. Λεωνίδα Δημητριάδη-Ευγενίδη, ο Διευθυντής Β΄ Κλάδου του ΓΕΕΘΑ, ο Υποναύαρχος Παναγιώτης Παπαγεωργίου , και ο Διοικητής του Ιδρύματος Ευγενίδου, Καθηγητής και τέως Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. Ιωάννης Γκόλιας, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και του Ιδρύματος Ευγενίδου.

Σκοπός του Μνημονίου είναι η ενίσχυση της επιστημονικής εκπαίδευσης και η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών δυνατοτήτων, μέσω της ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο φορέων.

Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκεται η υλοποίηση κοινών εκπαιδευτικών δράσεων, με έμφαση στην κατάρτιση και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς και στην εξοικείωση με σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές.

Η υπογραφή του Μνημονίου σηματοδοτεί ένα νέο βήμα στη συνεργασία των δύο φορέων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την προώθηση πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην αναβάθμιση των γνώσεων και των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.