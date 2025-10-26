Όπως ενημερώνει το ΓΕΕΘΑ, στο πλαίσιο εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις σε όλη την επικράτεια, όπως παρακάτω:

● Γενικός σημαιοστολισμός όλων των Μονάδων, των στρατιωτικών καταστημάτων, καθώς και των πολεμικών πλοίων, από την Kυριακή 26 08:00 μέχρι τη δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου 2025. Για δε την πόλη της Θεσσαλονίκης, από το Σάββατο 25 08:00 Οκτωβρίου 2025.

● Φωταγώγηση των Μονάδων, των στρατιωτικών καταστημάτων και των πολεμικών πλοίων κατά τις βραδινές ώρες της 27ης και της 28ης Οκτωβρίου 1025, ενώ για την πόλη της Θεσσαλονίκης, από το βράδυ της 25ης Οκτωβρίου 2025.

● Παρέλαση τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στην Αθήνα τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 , στις 10:15 θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη από Ομοσπονδίες, Σωματεία και Φορείς που επιθυμούν να τιμήσουν την Επέτειο, ενώ για την 28η Οκτωβρίου 2025 το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω εκδηλώσεις:

● Χαιρετιστήριες βολές από το πυροβολείο του Λυκαβηττού. Εωθινός από τις μουσικές των ΕΔ και των ΣΑ, την 06:47.

● Επίσημη έπαρση της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, την 08:00.

● Τέλεση δοξολογίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών, προεξάρχοντος του Μακαριώτατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδας, κ. Ιερώνυμου Β΄, την 10:00.

● Κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη από διάφορες αρχές, την 10:40.

● Παρέλαση αντιπροσωπευτικών τμημάτων μαθητών και μαθητριών των Σχολείων της Αθήνας, Προσκόπων, οδηγών και Ατόμων με Αναπηρία, έμπροσθεν του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, παρουσία του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, την 11:00.

