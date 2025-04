Από τη Δευτέρα 7 έως την Παρασκευή 11 Απριλίου 2025, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Εξομοιωτών (ΚΕΞ) στο Στρατόπεδο «ΥΠΛΓΟΥ (ΠΖ) ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗ» στην Αλεξανδρούπολη, η 1η Διευρωπαϊκή Άσκηση Άνευ Στρατευμάτων επί θεμάτων στρατιωτικής κινητικότητας – υλικοτεχνικών κόμβων Διοικητικής Μέριμνας (ΔΜ), της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Η άσκηση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (ΜΔΣ, Permanent Structured Cooperation – PESCO) «Network of LogHubs in Europe and Support to Operations» και υπό την αιγίδα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

Ο σκοπός της άσκησης ήταν η δοκιμή των επιχειρησιακών δυνατοτήτων, ο εντοπισμός προκλήσεων και η αξιολόγηση των διαδικασιών στην ανάπτυξη κόμβων διαμετακόμισης, με στόχο τη διευκόλυνση της ομαλής διακίνησης – υποστήριξης του στρατιωτικού προσωπικού, μέσων και υλικών των κρατών – μελών, σε όλη την Ευρώπη.