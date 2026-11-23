Ολοκληρώθηκε η Άσκηση Διαχείρισης Κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με την ονομασία EU Integrated Resolve 2026 (Parallel and Coordinated Exercise) – «EU IR 26 (PACE)».

Όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, σκοπός της άσκησης ήταν η εξέταση των διαδικασιών σχεδίασης επιχειρήσεων της ΕΕ σε πολιτικό, στρατιωτικό-στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο, στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) – Common Security and Defence Policy (EU CSDP), καθώς και η εξέταση, σε εθνικό επίπεδο, των διαδικασιών διαχείρισης κρίσεων, με στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας και της ανθεκτικότητας.

Στην άσκηση συμμετείχαν υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (European Council), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission) και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (European External Action Service – EEAS), το ΝΑΤΟ, κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς και λοιπές συμμαχικές χώρες και διεθνείς οργανισμοί.

Στο πλαίσιο της ελληνικής συμμετοχής συγκροτήθηκε Εθνικό Τμήμα Απόκρισης (Response Cell), με εκπροσώπους της Προεδρίας της Κυβέρνησης, 12 αρμόδιων Υπουργείων, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας (ΕΑΚ), καθώς και επιτελών του ΓΕΕΘΑ, των Γενικών Επιτελείων, της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) και της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ), με κύριο έργο την επιτελική επεξεργασία και τον καθορισμό των απαιτούμενων εθνικών ενεργειών στο πλαίσιο διαχείρισης κρίσης.