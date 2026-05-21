Στο επίκεντρο των διεθνών αμυντικών εξελίξεων και των στρατηγικών διαβουλεύσεων στις Βρυξέλλες βρέθηκε η Ελλάδα, με την ενεργό συμμετοχή της στρατιωτικής της ηγεσίας στις κορυφαίες συνόδους του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης εκπροσώπησε τη χώρα μας στις Συνόδους των Στρατιωτικών Επιτροπών σε επίπεδο Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν διαδοχικά την Τρίτη 19 και την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026. Η διπλή αυτή παρουσία υπογραμμίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών προκλήσεων και ανακατατάξεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η αρχή έγινε την Τρίτη στο Αρχηγείο της Συμμαχίας, όπου ο Στρατηγός Χούπης συμμετείχε στη σύνοδο των Αρχηγών Άμυνας του ΝΑΤΟ. Στο τραπέζι των συζητήσεων ετέθησαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη στρατηγική αποτροπής και την κοινή άμυνα της Συμμαχίας, καθώς και η πορεία των τρεχουσών αποστολών και δράσεων. Οι συμμετέχοντες ανέλυσαν τις προτεραιότητες και τους αντικειμενικούς σκοπούς του ΝΑΤΟ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις διαδικασίες του αμυντικού σχεδιασμού. Παράλληλα, εξετάστηκε διεξοδικά η εξέλιξη των πολεμικών επιχειρήσεων στο μέτωπο της Ουκρανίας και οι τρόποι περαιτέρω υποστήριξης, ενώ εξετάστηκαν και οι προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την επόμενη ημέρα, οι συζητήσεις μεταφέρθηκαν στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου διεξήχθη η Σύνοδος της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και οι ομόλογοί του επικεντρώθηκαν στην αποτίμηση της τρέχουσας κατάστασης ασφαλείας σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Σημαντικό μέρος της θεματολογίας αποτέλεσαν τα ζητήματα της ευρωπαϊκής στρατηγικής ασφάλειας, καθώς και τα αναγκαία βήματα για την ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις σύγχρονες απειλές.

Στο περιθώριο των δύο συνόδων, ο Στρατηγός Δημήτριος Χούπης πραγματοποίησε σειρά σημαντικών επαφών με ομολόγους του από άλλες χώρες, ενισχύοντας τους διμερείς στρατιωτικούς δεσμούς. Επιπλέον, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τη Μόνιμη Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, πρέσβη κ. Βασιλική Γούναρη, καθώς και με τους Έλληνες Στρατιωτικούς Αντιπροσώπους στις Στρατιωτικές Επιτροπές του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, Αντιναύαρχο Λουκά Τσαρμακλή και Αντιπτέραρχο Κωνσταντίνο Ζολώτα αντίστοιχα. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με τη συνάντησή του με το προσωπικό των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετεί στις Βρυξέλλες, με τον Αρχηγό να εξαίρει το έργο τους και τη συμβολή τους στην προβολή των εθνικών συμφερόντων στο εξωτερικό, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει ένας αξιόπιστος και ισχυρός εταίρος στους διεθνείς οργανισμούς.