Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η τέταρτη κατά σειρά προγραμματισμένη εξόρμηση του Κινητού Υγειονομικού Κλιμακίου του ΓΕΕΘΑ για το 2026. Η εξειδικευμένη ομάδα της Διεύθυνσης Υγειονομικού βρέθηκε ξανά στην πρώτη γραμμή, προσφέροντας πολύτιμες ιατρικές υπηρεσίες και ουσιαστική στήριξη στους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών της ηπειρωτικής χώρας, αλλά και σε ακριτικά νησιά του Αιγαίου.

Σημειώνεται πως η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την κάλυψη των αναγκών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε σημεία όπου η πρόσβαση σε ιατρικές ειδικότητες είναι συχνά δύσκολη, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας των τοπικών κοινωνιών.

Η αποστολή, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Υγειονομική Μέριμνα για Όλους από τις Ένοπλες Δυνάμεις», ξεκίνησε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και περιελάμβανε δυο υγειονομικές ομάδες οι οποίες εξέτασαν ασθενείς σε ακριτικά χωριά της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και στις νήσους Αγαθονήσι και Λειψούς.

Η δράση υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή υγειονομικών ειδικοτήτων Ρευματολόγου, ΩΡΛ, Οδοντιάτρου, Ψυχολόγου και στρατιωτικού νοσηλευτικού προσωπικού, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με μέριμνα των κατά τόπους οικείων στρατιωτικών Σχηματισμών και Μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού και εξέτασαν συνολικά 77 κατοίκους των ανωτέρω περιοχών.