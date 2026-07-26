Σημαντικά βήματα για την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής σχέσης State Partnership Program, αντιπροσωπεία της Εθνοφρουράς της Πολιτείας της Φλόριντα πραγματοποίησε πενθήμερη επίσημη επίσκεψη, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς δεσμούς και την κοινή διάθεση για εμβάθυνση των στρατιωτικών επαφών.

Στο επίκεντρο της επίσκεψης βρέθηκαν οι διμερείς συνομιλίες που έλαβαν χώρα στο Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ», όπου τα δύο μέρη είχαν την ευκαιρία να καθορίσουν το πλαίσιο δράσης και τους μελλοντικούς στόχους της νεοσύστατης αυτής συνεργασίας.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων τέθηκαν επί τάπητος τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με την παρουσία υψηλόβαθμων εκπροσώπων από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων, τη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου, καθώς και τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών.

Κατά την παραμονή της στη χώρα μας, η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε Σχηματισμούς και Διοικήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, ως ακολούθως:

-Την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026, την έδρα της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ).

-Την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, την έδρα του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ) και της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού (1η ΤΑΞΑΣ).

-Την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026, την έδρα της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου (ΑΣΔΑΑΜ) και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ).