Σημαντική ημέρα η σημερινή για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εξέλιξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Πιο συγκεκριμένα στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων,  ολοκληρώθηκε η επίσημη τελετή αποφοίτησης του Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο οποίος απένειμε τα διπλώματα στους σπουδαστές της 14ης Εκπαιδευτικής Σειράς του Τμήματος Ανωτέρων και Ανωτάτων Αξιωματικών, καθώς και της 10ης Εκπαιδευτικής Σειράς του Τμήματος Επιμόρφωσης Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών.

Η λαμπρή αυτή εκδήλωση συγκέντρωσε υψηλούς προσκεκλημένους από τη διπλωματική, τη στρατιωτική και την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Ανάμεσά τους ξεχώρισαν ο Πρέσβης της Κροατίας στην Ελλάδα κ. Aleksandar Sunko, ο Διοικητής της Διακλαδικής Διοίκησης Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης Αντιστράτηγος Αναστάσιος Πολύχρονος, ο Διευθυντής του Κλάδου Προσωπικού του ΓΕΕΘΑ Υποναύαρχος Παναγιώτης Παπαγεωργίου, καθώς και ο Γενικός Επιστημονικός Διευθυντής του Ινστιτούτου, Ομότιμος Καθηγητής Δρ. Αριστείδης Γιαπαλής, μαζί με μέλη του διδακτικού προσωπικού που καθοδήγησαν τους αξιωματικούς σε αυτό το απαιτητικό εκπαιδευτικό ταξίδι.

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