Ένα σημαντικό έργο για την καθημερινότητα των πολιτών ολοκληρώθηκε στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας με τη συμβολή των Ενόπλων Δυνάμεων. Πιο συγκεκριμένα ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες τοποθέτησης μιας σύγχρονης πεζογέφυρας πάνω από τον Κηφισό ποταμό.

Το συγκεκριμένο έργο ήρθε να αντικαταστήσει την παλαιότερη κατασκευή που είχε υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Η υλοποίησή του δρομολογήθηκε μετά από σχετικό αίτημα της δημοτικής αρχής, το οποίο υποβλήθηκε μέσω της ειδικής πλατφόρμας κοινωνικών δραστηριοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενεργοποιώντας άμεσα τα αντανακλαστικά του κρατικού μηχανισμού.

Το έργο ανέλαβε η Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ) του ΓΕΕΘΑ, η οποία ιδρύθηκε το 2024, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η αποστολή της ΔΙΚΑΦΚΑ περιλαμβάνει την άμεση συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων στην Πολιτική Προστασία, καθώς και την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές.

Η διαδικασία για την τοποθέτηση της πεζογέφυρας περιλάμβανε αναγνώριση του σημείου και εκπόνηση τεχνικής έκθεσης, με την προϋπόθεση ότι ο δήμος θα ολοκλήρωνε τις απαιτούμενες προκατασκευασμένες εργασίες και θα διέθετε γερανοφόρα οχήματα. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, η γέφυρα τοποθετήθηκε από το 725 Τάγμα Μηχανικού τις βραδινές ώρες μεταξύ 23 και 24 Μαΐου.

Αυτή η νέα πεζογέφυρα αποτελεί ένα ακόμη έργο κοινής ωφελείας που υλοποιείται από τις Ένοπλες Δυνάμεις, επιδεικνύοντας τη δέσμευσή τους στην κοινωνική προσφορά.