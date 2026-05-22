Με απόλυτη επιτυχία και γεμίζοντας χαμόγελα ανακούφισης τους ηλικιωμένους και τις οικογένειες των απομακρυσμένων περιοχών, ολοκληρώθηκε η τρίτη κατά σειρά προγραμματισμένη ανθρωπιστική εξόρμηση του Κινητού Υγειονομικού Κλιμακίου, το οποίο υπάγεται απευθείας στη Διεύθυνση Υγειονομικού του ΓΕΕΘΑ.

Η συγκεκριμένη προσπάθεια, η οποία έχει πλέον γίνει θεσμός και αγκαλιάζεται με θέρμη από τις τοπικές κοινωνίες, αποτελεί βασικό κομμάτι της ευρύτερης εκστρατείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τον ιδιαίτερα σημειολογικό τίτλο «Υγειονομική Μέριμνα για όλους από τις Ένοπλες Δυνάμεις».

Το οδοιπορικό της προσφοράς ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 19 Μαΐου και ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026.

Όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, για τις ανάγκες αυτής της απαιτητικής αποστολής επιστρατεύτηκαν τρεις πλήρως οργανωμένες και αυτόνομες υγειονομικές ομάδες, οι οποίες διέσχισαν εκατοντάδες χιλιόμετρα στο επαρχιακό και ορεινό δίκτυο της βόρειας ελλαδικής γραμμής.

Οι εξειδικευμένοι επιστήμονες του στρατού επισκέφθηκαν ξεχασμένα από τον χρόνο χωριά στους νομούς του Έβρου, του Κιλκίς και της Καστοριάς, εκεί όπου η πρόσβαση σε μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες είναι συχνά δύσκολη λόγω απόστασης ή καιρικών συνθηκών. Οι κάτοικοι αυτών των περιοχών, πολλοί εκ των οποίων είναι προχωρημένης ηλικίας, είχαν την ευκαιρία να εξεταστούν, να συμβουλευτούν και να λάβουν ιατρικές οδηγίες χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθούν από τον τόπο τους, νιώθοντας την ασφάλεια ότι η πολιτεία δεν τους ξεχνά.

Η σύνθεση του κλιμακίου επιλέχθηκε με πολύ προσεκτικά κριτήρια, ώστε να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών της καθημερινότητας των πολιτών, καθώς στην αποστολή συμμετείχαν στρατιωτικοί γιατροί με ειδικότητες Αλλεργιολόγου, Ωτορινολαρυγγολόγου (ΩΡΛ), Γενικού Ιατρού και Οδοντιάτρου. Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στην ψυχολογική υποστήριξη των ακριτών, με την ενεργό συμμετοχή εξειδικευμένου ψυχολόγου, ενώ την όλη προσπάθεια υποστήριξε με αυταπάρνηση το έμπειρο στρατιωτικό νοσηλευτικό προσωπικό.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια του τριημέρου, οι στρατιωτικοί γιατροί εξέτασαν και παρείχαν τις υπηρεσίες τους σε 81 κατοίκους, οι οποίοι εξέφρασαν την βαθιά τους ευγνωμοσύνη στους αξιωματικούς.