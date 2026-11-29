Με λύματα από το αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥΔΑΠ πλημμύρισε για ακόμη μία φορά η λεωφόρος Ποσειδώνος, στον Άλιμο, όπως καταγγέλλει ο δήμαρχος της περιοχής, Ανδρέας Κονδύλης, δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή τη φορά το περιστατικό σημειώθηκε όταν ένα φορτηγό έκανε όπισθεν, με αποτέλεσμα να ανοίξει το καπάκι της αποχέτευσης και τα λύματα να χυθούν στο οδόστρωμα.

Όπως εξηγεί ο δήμαρχος, τα λύματα που προορίζονταν για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας στην Ψυττάλεια καταλήγουν στη λεωφόρο Ποσειδώνος, με κίνδυνο να φτάσουν στη θάλασσα.

Ο Ανδρέας Κονδύλης εκφράζει την αγανάκτησή του για την επανάληψη του φαινομένου, κάνοντας λόγο για «τριτοκοσμικές και επικίνδυνες καταστάσεις», ενώ γνωστοποιεί ότι για την υπόθεση έχει ήδη επιληφθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας, έχουν κατατεθεί στοιχεία και σχηματίζεται δικογραφία.

Η ανάρτηση του δημάρχου Αλίμου

«Για ακόμα μία φορά, η λεωφόρος Ποσειδώνος πλημμυρίζει από τα λύματα της αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ. Αυτή τη φορά, το φορτηγό για κάποιο λόγο έκανε όπισθεν και άφησε το καπάκι να ανοίξει. Τα αποτελέσματα τα βλέπετε στο βίντεο: Το οδόστρωμα γέμισε με λύματα που πήγαιναν προς την Ψυττάλεια, όμως τελικά βγαίνουν στο οδόστρωμα και από εκεί θα φτάσουν στη θάλασσα. Τριτοκοσμικές και επικίνδυνες καταστάσεις, που ρυπαίνουν και υποβαθμίζουν το περιβάλλον και προσβάλλουν τη δημόσια υγεία. Για την κατάσταση αυτή, έχει ήδη επιληφθεί ο αρμόδιος Εισαγγελέας, έχουμε καταθέσει στοιχεία και σχηματίζεται δικογραφία».