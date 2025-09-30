«Παραλύει» την Τετάρτη (01/10) ολόκληρη η χώρα καθώς ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ έχουν προκηρύξει 24ωρη απεργία στην οποία θα συμμετέχουν πλήθος σωματείων και ομοσπονδιών. Ο οδηγοί λεωφορείων, τρόλεϊ, τραμ και μετρό αναμένεται να τραβήξουν χειρόφρενο.

ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ λένε όχι στο 13ωρο εργασίας που προβλέπει το νέο νομοσχέδιο, κάτι που καταπατά το θεμελιώδες εργασιακό δικαίωμα της 8ωρης εργασίας. Παράλληλα ζητούν επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις στις αποδοχές, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο αλλά και διεκδίκηση για 35ωρο και πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους.

Πώς θα κινηθούν λεωφορεία, μετρό, τραμ και ηλεκτρικός

Λεωφορεία και τρόλεϊ θα κινηθούν από τις 9 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ όπως αποφάσισαν το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ και η Ένωση Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ. Σημειώνεται ότι κανονικά θα διεξαχθούν τα δρομολόγια των λεωφορείων που έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Οι γραμμές 2 & 3 του Μετρό, η γραμμή 1 (ηλεκτρικός) και το Τραμ αναμένεται να λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 17:00 προκειμένου να διευκολύνουν τη μετάβαση των απεργών διαδηλωτών στα συλλαλητήρια.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, θα εκτελούνται και τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο.

Αναλυτικά:

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά): οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

-από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,

-από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,

-από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,

-από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

-Γραμμές 2 & 3 Μετρό: οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

-από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,

-από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42, ​

-από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:39,​​

-από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33,​

-από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,

-από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19,

-από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.

Τραμ Γραμμή 7:

-ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19,

-ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 15:43.

Τραμ Γραμμή 6:

-ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:15 και ο τελευταίος στις 15:24,

-ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:14.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

-ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:29,

-ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 09:31 και ο τελευταίος στις 14:55,

-ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 14:55,

-ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:11.

Τι θα γίνει με τα δρομολόγια τρένων, αεροπλάνων, πλοίων και τα ταξί

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών αποφάσισε επίσης να συμμετέχει στην 24ωρη απεργία με αποτέλεσμα να υπάρχουν ακυρώσεις στα δρομολόγια των τρένων και του προαστιακού. Εξετάζεται να εκτελέσει τα δρομολόγια το προσωπικό ασφαλείας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια, το επιβατικό κοινό μπορεί να συμβουλευτεί τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenictrain.gr ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών).

Όσον αφορά την Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε παράνομη την απεργία και έτσι οι πτήσεις θα εκτελούνται κανονικά.

Aegean και Olympic Air ανακοίνωσαν πως θα εκτελέσουν τις πτήσεις χωρίς προβλήματα.

Χειρόφρενο τραβούν και τα ταξί – Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, είχε ανακοινώσει προ ημερών ότι οι οδηγοί ταξί θα συμμετάσχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία.

Συμμετοχή στην 24ωρη πανελλαδική απεργία θα έχουν και οι ναυτεργάτες έπειτα από την απόφαση της διοίκησης της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ).

Η απεργία θα ξεκινήσει στις 00:01 και θα ολοκληρωθεί στις 24:00 της ίδιας ημέρας, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες πλοίων σε ολόκληρη τη χώρα.

Απεργία και για την ΠΟΕΔΗΝ

Στην απεργία θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία.