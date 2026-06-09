Σκηνές έντασης, που λίγο έλειψε να μετατρέψουν την αίθουσα σε ρινγκ, εκτυλίχθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο της Ηλιούπολης την Τρίτη, 9 Ιουνίου, όταν μια ξαφνική αντιπαράθεση διέκοψε την ομιλία του Δημάρχου.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Hlioupoli Times.gr, η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο την ώρα που στο βήμα βρισκόταν ο Δήμαρχος Ηλιούπολης, Στάθης Ψυρρόπουλος. Εκείνη τη στιγμή, ο αντιδήμαρχος πολιτισμού, Γιάννης Ταβουλάρης, αντέδρασε με σφοδρότητα και κινήθηκε προς το μέρος μιας δημότισσας που ήταν παρούσα στη συνεδρίαση. Όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, η γυναίκα τον εξύβρισε αποκαλώντας τον «μ@@@@α».

Το επεισόδιο προκάλεσε άμεση αναστάτωση. Παρά τις προσπάθειες δημοτικών συμβούλων και παρευρισκόμενων να κατευνάσουν τα πνεύματα, προτού η κατάσταση πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, η παρέμβασή τους δεν στέφθηκε με επιτυχία. Η λεκτική επίθεση που υποστήριξε ότι δέχτηκε ο αντιδήμαρχος οδήγησε σε μια άγρια λογομαχία, με τους τόνους να χτυπούν «κόκκινο».

Μάλιστα, εν μέσω του επεισοδίου, η ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση της συνεδρίασης διεκόπη απότομα και στις οθόνες έπεσε «μαύρο». Το γεγονός έχει πυροδοτήσει έντονες συζητήσεις στην τοπική κοινωνία, με πολλούς πολίτες να ζητούν εξηγήσεις για τα τεκταινόμενα, όπως αποτυπώνεται και σε σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη διένεξη επιχείρησε να παρέμβει ο δημοτικός σύμβουλος και πρώην αντιδήμαρχος, Γιάννης Αντζινάς, ο οποίος όμως δέχτηκε επίθεση από σύμβουλο του Δημάρχου. Το γεγονός αυτό τον έκανε να χάσει την ψυχραιμία του, με αποτέλεσμα η κατάσταση να εκτραχυνθεί ακόμη περισσότερο.

Ο κ. Αντζινάς χρειάστηκε να συγκρατηθεί από παρευρισκόμενους στην αίθουσα, ενώ στα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας ακούγεται να φωνάζει σε έξαλλη κατάσταση, διαμαρτυρόμενος ότι του επιτέθηκαν λεκτικά.

Μετά την πάροδο αρκετής ώρας, τα πνεύματα τελικά ηρέμησαν και η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου συνεχίστηκε.