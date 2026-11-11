Γενικό μπλακ άουτ σημειώθηκε στη Λέσβο το βράδυ της Τετάρτης, 11 Νοεμβρίου. Η διακοπή διήρκεσε περίπου μία ώρα, βυθίζοντας προσωρινά στο σκοτάδι ολόκληρο το νησί και ταλαιπωρώντας τους κατοίκους του.

Το πρόβλημα στο δίκτυο παρουσιάστηκε ξαφνικά γύρω στις 19:30, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Τόσο η πόλη της Μυτιλήνης, όσο και οι ευρύτερες περιοχές της Λέσβου έμειναν χωρίς ρεύμα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν δυσλειτουργίες σε νοικοκυριά, εμπορικά καταστήματα και επιχειρήσεις που βρίσκονταν σε πλήρη λειτουργία εκείνη την ώρα.

Αν και το ρεύμα επανήλθε σταδιακά γύρω στις 20:30, κλείνοντας τον κύκλο της διακοπής, τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη γενικευμένη κατάρρευση του συστήματος ηλεκτροδότησης δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

Πλέον, αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση από τους αρμόδιους φορείς και τον ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να δοθούν εξηγήσεις για τη βλάβη που άφησε χωρίς ρεύμα ένα ολόκληρο νησί.

Με πληροφορίες από το stonisi.gr