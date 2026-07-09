Περιστατικό λανθασμένης παράδοσης σορού σημειώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Όλα ξεκίνησαν την Τρίτη 7 Ιουλίου, όταν μια οικογένεια έφτασε στο νοσοκομείο προκειμένου να παραλάβει τον νεκρό 86χρονο συγγενή της. Τους παρέδωσαν άλλη σορό και όχι του δικού τους ασθενή, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση.

Η Διοίκηση του νοσοκομείου διεξάγει έρευνα για το περιστατικό και εξέδωσε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία εξέφρασε τη λύπη της προς τις οικογένειες. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει διαταχθεί ΕΔΕ και έχουν κινηθεί όλες οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες.

Η επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών

«Στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών στις 06/07/2026 στις 17:22 μ.μ απεβίωσε στην Παθολογική κλινική του Νοσοκομείου ο ασθενής με αρχικά Β.Λ. κάτοικος Σερρών ετών 86.

Στις 06/07/2026 και στις 01:44 π.μ απεβίωσε στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου ο ασθενής Ι.Μ. κάτοικος Ξάνθης ετών 79.

Οι συγγενείς του αποβιώσαντος Ι.Μ. προσήλθαν, έκαναν αναγνώριση αυτού και παρέλαβαν τον νεκρό στις 07/07/2026 και ώρα 11:00.

Το απόγευμα στις 08-07-2026 προσήλθαν συγγενείς του Β.Λ για να παραλάβουν τη σορό και κατά τη διαδικασία αναγνώρισης και παραλαβής της δεν αναγνώρισαν σε αυτή το συγγενή τους.

Επικοινωνήσαμε με τους συγγενείς του νεκρού από την Ξάνθη οι οποίοι αρχικά επέμεναν ότι αναγνώρισαν στον νεκρό το συγγενή τους, του οποίου εν τω μεταξύ έγινε η ταφή του στις 08-07- 2026. Επίσης τους ζητήσαμε να προσέλθουν στο Νοσοκομείο και να κάνουν εκ νέου αναγνώριση της σορού που παραμένει στο Νοσοκομείο».

Πηγή: Lion News